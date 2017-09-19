کانون دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان کشور فعالیت خود را آغاز کرد

اکبر مولایی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان مجوز لازم را اخذ کرده و فعالیت خود را شروع کرده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: دانش آموختگان دانشگاه می‌توانند در این کانون عضو شده و دانشگاه را فراموش نکرده و در واقع با دانشگاه تعامل و همفکری داشته باشند.

مولایی بیان داشت: ما یک تجربه نو را در دانشگاه فرهنگیان آغاز کرده‌ایم و نیاز به اقدام پژوهشی و تجزیه و تحلیل دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان داریم.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ما نیاز به نظرات دانش آموختگان داریم و خواهش ما از این فرهیختگان این است که بعد از ماه‌های نخست تدریس که به بررسی نظام آموزشی می‌پردازید، دانشگاه را از نظرات، تجربیات و تحلیل‌های خود بی نصیب نگذارید.

مولایی خطاب به دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: ما را راهنمایی کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارائه دهید تا ما این تجارب ارزنده را در آینده و دوره های بعد از شما به کار بگیریم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: شایسته است دانش آموختگان مسائلی را که در دوران آموزگاری تجربه می کنند و نیاز است تا در دانشگاه بر آن تاکید شود و از آن غافل مانده ایم را برای ما بیان کنند.