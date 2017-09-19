به گزارش خبرگزاری مهر، ثامر السبهان، وزیر مشاور عربستان در امور حوزه خلیج فارس در توئیتر خود نوشت: با توجه به تدبیر و شجاعت مسعود بارزانی، رئیس کردستان عراق از او می خواهم تا میانجیگری های بین المللی برای حل بحران کنونی را در چارچوب پیشنهادهای سازمان ملل بپذیرد.

وی در ادامه نوشت: بارزانی با این کار خود عراق را از بحران هایی که هیچ نیازی به آنها ندارد دور می کند.

در سایه مخالفت های داخلی و بین المللی با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در شرایط کنونی و حتی مخالفت کشورهای اروپایی و غربی، بارزانی بر برگزاری آن در ۲۵ سپتامبر تاکید داشته و با طرح های بین المللی برای به تعویق انداختن آن مخالفت می کند.