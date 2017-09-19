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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

درخواست عربستان از بارزانی برای پذیرش میانجیگری‌های بین المللی

درخواست عربستان از بارزانی برای پذیرش میانجیگری‌های بین المللی

وزیر مشاور عربستان در امور حوزه خلیج فارس از بارزانی خواست تا میانجیگری های بین المللی در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثامر السبهان، وزیر مشاور عربستان در امور حوزه خلیج فارس در توئیتر خود نوشت: با توجه به تدبیر و شجاعت مسعود بارزانی، رئیس کردستان عراق از او می خواهم تا میانجیگری های بین المللی برای حل بحران کنونی را در چارچوب پیشنهادهای سازمان ملل بپذیرد.

وی در ادامه نوشت: بارزانی با این کار خود عراق را از بحران هایی که هیچ نیازی به آنها ندارد دور می کند.

در سایه مخالفت های داخلی و بین المللی با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در شرایط کنونی و حتی مخالفت کشورهای اروپایی و غربی، بارزانی بر برگزاری آن در ۲۵ سپتامبر تاکید داشته و با طرح های بین المللی برای به تعویق انداختن آن مخالفت می کند.

کد مطلب 4091916
فاطمه صالحی

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