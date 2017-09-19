اصلاح نظام بازنشستگی ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فرانچسکو بریگانتی، در نشست "پایداری بلند مدت صندوق های بازنشستگی در شرایط در حال تحول" که با حضور احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و جمعی از مدیران صندوق‌های بازنشستگی ایران، کارشناسان و مدیران صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولتی از کشورهای مختلف جهان، صبح امروز (سه شنبه) ۲۸ شهریور ماه در تهران برگزار شد، گفت: بالا رفتن سن امید به زندگی تنها در ایران رخ نداده و در اروپا نیز وضع به همین منوال است.

رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بین‌المللی با تاکید بر اینکه همه کشورها سن بازنشستگی را تغییر داده اند، خاطرنشان کرد: باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت کرد تا بتوانیم از پیشامدهای بغرنج آتی جلوگیری کنیم.

بریگانتی همچنین به مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی با آن ها مواجه هستند اشاره و درباره راهکارهای مقابله با این مشکلات، تصریح کرد: در برخی کشورهای اروپایی برنامه ای را پیاده کردند تا سن بازنشستگی و ساعت کاری بین آقایان و بانوان یکسان شود. این اصلاحات زمان بر است و چند سال طول می کشد تا اثرات آن پدیدار شود. عمده ترین روندی که می توان برای حل مشکل از آن استفاده کرد، استفاده ترکیبی از سیستم های DB و DC است.

وی با بررسی راهکارهای چند کشور برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی، اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که در این کشورها اجرا شد، ادغام صندوق های دولتی و خصوصی بود، علاوه برای پایدار کردن شرایط صندوق ها نباید قول مزایای زیاد را به افراد تحت پوشش صندوق داد، چرا که کشورهای موفق در این زمینه از سیستم های تلفیقی مستمری استفاده می کنند و یکی از راهکارهایشان اصلاح مزایای مستمری است.