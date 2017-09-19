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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

ایران تمام معادلات مستکبران در منطقه را بر هم زده است

ایران تمام معادلات مستکبران در منطقه را بر هم زده است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: جمهوری اسلامی ایران تمام معادلات مستکبران و دشمنان در منطقه را بر هم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علماء امروز سه شنبه در جمع پرسنل و فراگیران آموزشگاه رزم مقدماتی شهدای کرمانشاه اظهار داشت: در قیامت اولین چیزی که در مورد آن از انسان سوال می شود دوران جوانی است و چه خوب است که انسان این دوران سرشار از استعداد و انرژی و توانمندی را صرف حرکت در مسیر خداوند کنند و اگر چنین کنند خداوند نیز مسیر را برای او باز و هموار می‌کند.

وی تاکید کرد: انسان باید از اول جوانی به کنترل نفس و در قید و بند فرمان الهی بودن عادت کند زیرا فقط با قدرت جوانی است که انسان می تواند نفس سرکش را به کنترل خود درآورد.

آیت الله علما افزود: پشتوانه اقتدار امروز ایران اسلامی قدرت ایمان و تلاش شما جوانان برومند است و باید از هر موقعیتی برای حفظ و تقویت این اقتدار استفاده نمایید.

آیت الله علماء گفت: به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امروز نگاه همه دنیا به ایران اسلامی است و ملت ایران به الگویی برای تمام ملت ها تبدیل شده اند پس باید طوری عمل کنیم که همواره این اثرگذاری حفظ و بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه ایران اسلامی خاری در چشم همه دشمنان و مستکبران است، گفت: آمریکا حق دارد که از قدرت گرفتن ایران نگران و ناراحت باشد اگر اقتدار ایران اسلامی نبود عراق و سوریه نمی‌توانستند استقلال خود را حفظ نمایند به طور کلی ایران تمام معادلات آنها را در منطقه به هم زده است.

کد مطلب 4091926

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