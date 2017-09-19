به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه انگلیسی گاردین دقایقی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس اخبار منتشره از سوی برخی رسانه ها درباره احتمال استعفای خود را تکذیب کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه انگلیسی تلگراف حدود یک ساعت پیش به نقل از یکی از نزدیکان صمیمی «بوریس جانسون» نوشته بود که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است که به دلیل ناراحتی اش از روش در پیش گرفته شده توسط «ترزا می» نخست وزیر این کشور در طی مسیر خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، احتمالاً تا پیش از اتمام هفته جاری از سمت خود کناره گیری خواهد کرد؛ خبری که خیلی زود در سایر رسانه های خبری منتشر شد.

این در حالیست که گاردین دقایقی پیش به نقل از وی این خبر را تکذیب کرد.