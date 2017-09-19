طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح سراسری نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان اظهار کرد: با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی یکی از مسائل مهم است از این رو دستگاه های مختلف مکلف هستند که در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی کوشا باشند.

وی افزود: مسئولان به این نتیجه رسیده اند که بدون همکاری و تعامل دستگاه نی توانند در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی گام بردارند بنابراین دستگاه های مختلف حکومتی در سال گذشته با یک برنامه ریزی نظام‌مند و با هم‌افزایی توانستند قدم های مثبتی در این زمینه بردارند.

محسن بیگی با اشاره به اینکه ممکن است گاهی در جامعه درد احساس نشود و حساسیت بوجود نیاورد، گفت: در پروژه نماد که در راستای مراقبت اجتماعی از دانش آموزان اجرا خواهد شد تمام دستگاه های اجرایی از جمله دادگستری، بهزیستی، ستاد حضرت امام (ره)، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد و...همکاری می کنند و با آموزش و پرورش تعامل زیادی دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: پروژه نماد در کل کشور در حال گسترش است و در استان کرمان ۱۲ مدرسه تحت پوشش قرار گیرد در سال اول در دو منطقه ناحیه دو و شهرستان بم که هر کدام شش مدرسه (دو مدرسه مقطع ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه دبیرستان) در مدارس دخترانه و پسرانه به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: سال گذشته آموزش و پرورش استان کرمان رتبه اول را در راستای پیشگیری از آسیب های کسب کرده است.