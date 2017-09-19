آخرین جزئیات مرگ مادر ۱۹ ساله رفسنجانی/بررسی ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلیندیمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال تحصیلی جدید ۵۰۰ دانشجوی جدیدالورود در رشتههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی، مامایی، دندانپزشکی و ... مشغول به تحصیل خواهند شد و با این تعداد مجموع دانشجوان علومپزشکی رفسنجان به دو هزار نفر میرسد.
وی با بیان اینکه امسال تعداد قابل توجهی دانشجوی ارشد به جمع دانشجویان افزوده میشود، یادآور شد: با برنامه ریزی مناسب و در روزهای مختلف برای دانشجویان دختر و پسر ثبت نام انجام می شود و امیدواریم سالی پر از موفقیت تحصیلی برای دانشجویان علوم پزشکی رفسنجان در پیش رو باشد.
وی با خوشامدگویی به دانشجویان جدیدالورود، گفت: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیش از۳۰ سال قدمت داشته و اساتید با تجربه زیادی در دانشگاه وجود دارد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان یادگیری زبان انگلیسی را برای دانشجویان مورد تأکید قرار داد و افزود: انجام کار تحقیقاتی اهمیت زیادی دارد که باید در کنار دیگر دروس به آن پرداخته شود.
اسماعیلیندیمی ابراز داشت: پزشکی بر خلاف سایر رشتهها اگر کار قابل قبولی در آن صورت گیرد در تمام دنیا نمود میکند و بسیاری از دانشجویان ما در نقاط مختلف کشور و دنیا به عنوان مدیرانی خوب مشغول فعالیت هستند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان در ادامه درباره آخرین نتایج علت مرگ مادر ۱۹ ساله رفسنجانی پس از زایمان، توضیح داد: نتیجه کارشناسی در کرمان آماده شده و تا بیش از یک ماه آینده نتیجه اتوپسی علت این مرگ را مشخص خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان در توضیح اتوپسی اظهار کرد: اتوپسی نمونه برداری از اندام هایی چون قلب، مغز، ریه و کلیه است که پس از مرگ مشکوک بیماران توسط پزشکی قانونی صورت می گیرد.
اسماعیلی ندیمی اضافه کرد: معمولا بخش عمدهای از این کار در کرمان و ممکن است، بخشهایی در جاهای دیگر انجام شود نتیجه اتوپسی که مشخص شود با اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم می توانیم در این مورد به طور قاطع اظهارنظر کنیم.
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