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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در کرانه شرقی فرات

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در کرانه شرقی فرات

ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در استان دیرالزور بر مناطق جدیدی مسلط شد و شماری از داعشی ها را به هلاکت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه پیشروی جدیدی در ادامه عملیات ضد داعش در استان دیرالزور داشت و بر مناطق جدید در کرانه شرقی رود فرات مسلط شد.

ارتش سوریه به پیشروی به سوی روستای الصبحه در کرانه شرقی رود فرات و به سمت میدان گازی کونیکو ادامه داد و در روستاهای مظلوم و مراط بر برخی نقاط مسلط شد.

در محور غربی دیرالزور نیز ارتش سوریه با حمایت توپخانه به پیشروی ضد داعش ادامه داد و در شهرک الشمیطیه بر برخی مناطق دست یافت و شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.

روز گذشته نیز ارتش سوریه ضمن عبور از رود فرات به سمت حویجه صکر رفت و بر برخی مناطق در اطراف جنوب شرق شهر دیرالزور و در حومه جنوب شرقی بر جاده دیرالزور-المیادین مسلط شد.

کد مطلب 4091957

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