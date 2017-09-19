به تعویق افتادن سفر عبادی به نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع سیاسی عراق اعلام کردند که اعضای کابینه عراق مطلع شدند که باید در یک جلسه ویژه برای بررسی همه پرسی اقلیم کردستان عراق شرکت کنند و حیدر العبادی نخست وزیر این کشور سفر خود را به نیویورک برای شرکت در این جلسه به تعویق انداخته است.

این منابع تاکید کردند که عبادی به اعضای کابینه اطلاع داده که در این جلسه در خصوص تصمیماتی که قرار است در قبال اصرار اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی اتخاذ شود صحبت خواهد کرد. گفته می شود که این تصمیمات در این خصوص تعیین کننده است.

قرار بود عبادی صبح امروز کشور را به مقصد آمریکا برای شرکت در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل ترک کند.