۸ هزار و۸۰۰ زائر خراسان رضوی از سفر حج بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازگشت حجاج خراسان رضوی از سرزمین وحی به مشهد که از ۱۷ شهریور آغاز شده بود ظهر سه شنبه با ورود آخرین کاروان به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد پایان یافت.

در این دوره از اعزام مجموعا ۸ هزار و ۸۰۰ زائر خراسان رضوی از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به شهرهای جده و مدینه منوره کشور عربستان اعزام شدند و به سلامت بازگشتند.

طبق اعلام حج وزیارت خراسان رضوی از مجموع زائران ۴ هزار و ۸۰۰ نفر از مشهد شامل ۴ هزار و ۵۴۶ نفر آن‌ها خانم و ۴ هزار و ۲۳۷ آقا بودند.

در مجموع ۶۴ کاروان از خراسان رضوی به سرزمین وحی اعزام شدند که ۳۴ کاروان مدینه اول و مابقی مدینه بعد بودند.

همچنین کاروان های خراسان رضوی شامل ۵۵ کاروان اهل تشیع و ۹ کاروان اهل تسنن بودند و نسبت به سال ۹۴، ۲۳ درصد در تعداد کاروان‌ها و ۲۲ درصد نیز در تعداد زائران خراسان رضوی افزایش دیده می شود.

از مجموع زائران ۹۱۰ نفر زائران بالای ۷۰ سال سن داشتند و جوان‌ترین زائر نیز ۱۶ ساله و مسن‌ترین آن ۹۱ ساله بود.