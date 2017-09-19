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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۲

اعضای شورای خیران رضوی مازندران انتخاب شدند

اعضای شورای خیران رضوی مازندران انتخاب شدند

ساری - اعضای شورای خیران رضوی استان مازندران با برگزاری انتخابات در ساری انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای خیران رضوی استان مازندران عصر سه شنبه با حضور اعضایی از سراسر استان و برپایی انتخابات مشخص شدند.

در این جلسه، جلسه، اسدی و ملتی با ۱۷ رای، مومن آبادی با ۱۹ رای، میرمرادی با ۱۳ رای، قربانی با ۱۵ رای به عنوان اعضای اصلی و کثیری و بابایی با ۱۱ و ۹ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

ترویج فرهنگ رضوی و ساماندهی کمک های خیرخواهانه از جمله اهداف این شورا بیان شده است.

اسدی عضور شورای خیران رضوی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، خدمت به محرومین و مستمندان در تمام زمینه ها را از اهداف این مجمع برشمرد و گفت: تاکنون ۱۴۰۰ نفر بار اولی ها به مشهد مقدس برای زیارت از سوی شورای خیرین اعزام شده اند.

کد مطلب 4091967

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