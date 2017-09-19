اعضای شورای خیران رضوی مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای خیران رضوی استان مازندران عصر سه شنبه با حضور اعضایی از سراسر استان و برپایی انتخابات مشخص شدند.

در این جلسه، جلسه، اسدی و ملتی با ۱۷ رای، مومن آبادی با ۱۹ رای، میرمرادی با ۱۳ رای، قربانی با ۱۵ رای به عنوان اعضای اصلی و کثیری و بابایی با ۱۱ و ۹ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

ترویج فرهنگ رضوی و ساماندهی کمک های خیرخواهانه از جمله اهداف این شورا بیان شده است.

اسدی عضور شورای خیران رضوی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، خدمت به محرومین و مستمندان در تمام زمینه ها را از اهداف این مجمع برشمرد و گفت: تاکنون ۱۴۰۰ نفر بار اولی ها به مشهد مقدس برای زیارت از سوی شورای خیرین اعزام شده اند.