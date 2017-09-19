استاندار جدید مطالبات رهبری در احیا دشت قزوین را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار قزوین که با حضور وزیر کشور در سالن فرهنگیان برگزار شد اظهار کرد: عدالت در خدمت به مردم، ایجاد وحدت و انسجام بیشتر، رسیدگی به فقرا، احیای صنعت کشاورزی، توجه به بهداشت و درمان از وظایف امروز مسئولان است.

وی افزود: در قزوین فرصت های متنوع و زمینه های مساعدی وجود دارد که حضور مردم انقلابی و فرهیختگان یکی از این عرصه هاست که در حوزه های مختلف حضور تاثیرگذار دارند.

آیت الله عابدینی گفت: از مشکلات استان ما موضوع بیکاری است و با وجود قدمهای خوبی که برداشته شده، فاصله زیادی با جایگاه مطلوب داریم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: مشکلات بیکاری و واحدهای صنعتی غیر فعال باید در اولویت باشد و مشکلات مردم نیازمند مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله عابدینی گفت: ما همیشه باید با قدرت و قوت کارها را پیش ببریم چرا که این موقعیت را خدا به مسئولان داده و طبق منابع دینی اگر تقوا پیشه کنیم کارها پیش می رود.

وی یادآور شد: همه روحانیون، علما و مدیران همراه شما برای پیشبرد اهداف انقلاب آماده همکاری هستند.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان ضمن قدردانی از خدمات فریدون همتی استاندارسابق، از زاهدی استاندار جدید خواست با ایجاد وحدت وهمدلی بین دستگاه ها، زمینه توسعه استان را فراهم کند.