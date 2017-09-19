جوانان و نوجوانان در مقابل جنگ نرم دشمن هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب بعدازظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح شمیم ولایت در گناباد اظهار کرد: یکی از ضروریات زمان ما،توجه به نسل جوان ونوجوان است زیرا دشمن برنامه ریزی گسترده ای را برای تاثیر گذاری بر روی این قشر انجام داده است.

وی ادامه داد: در ذهن نوجوان هر بذری کاشته شود آن را می پذیرد حال اگر این ذهن با ابزارهایی چون ماهواره سروکار داشته باشد به بیراهه کشیده می شود .

امام جمعه گناباد تصریح کرد: جنگ نرم با شدت وقدرت در جریان است و جوانان و نوجوانان در واقع افسران این جنگ نرم هستند که باید هوشیاری لازم را داشته باشند.

صادقی نسب تاکید کرد: کار فرهنگی و تربیتی هیچگاه تعطیل نمی شود و این جلسه اختتامیه برنامه ها در تابستان و آغاز برنامه های جدید طرح شمیم برای مهرماه باید باشد.

وی افزود: در طرح شمیم ولایت باید در کنار کارهای فرهنگی و تربیتی برنامه های علمی و آموزشی نیز انجام شود.

امام جمعه گناباد خاطرنشان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در مباحث فرهنگی تربیتی طرح شمیم ولایت از طرح‌هایی است که می‌تواند نمونه‌ای از فرمان «آتش به اختیار» حضرت آقا باشد.

وی بیان کرد: از ویژگی های بارز طرح شمیم ولایت عدم وابستگی آن به نهاد یا سازمانی است و این خود مردم و فعالین فرهنگی هستند که دغدغه دارند و به آن کمک می کنند.

صادقی نسب در پایان افزود: ۲۱ مسجد سطح شهرستان گناباد با تعداد ۶۵۰ دانش آموز در سنین ۸ تا ۱۵ سال طی برنامه ای دو ماهه در طرح شمیم ولایت شرکت کرده اند.