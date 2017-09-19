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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

امام جمعه گناباد عنوان کرد؛

جوانان و نوجوانان در مقابل جنگ نرم دشمن هوشیار باشند

جوانان و نوجوانان در مقابل جنگ نرم دشمن هوشیار باشند

گناباد- امام جمعه گناباد گفت: جوانان و نوجوانان باید به عنوان افسران جنگ نرم در مقابل توطئه های دشمن در این حوزه هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب بعدازظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح شمیم ولایت در گناباد اظهار کرد: یکی از ضروریات زمان ما،توجه به نسل جوان ونوجوان است زیرا دشمن برنامه ریزی گسترده ای را برای تاثیر گذاری بر روی این قشر انجام داده است.

وی ادامه داد: در ذهن نوجوان هر بذری کاشته شود آن را می پذیرد حال اگر این ذهن با ابزارهایی چون ماهواره سروکار داشته باشد به بیراهه کشیده می شود .

امام جمعه گناباد تصریح کرد: جنگ نرم با شدت وقدرت در جریان است و جوانان و نوجوانان در واقع افسران این جنگ نرم هستند که باید هوشیاری لازم را داشته باشند.

صادقی نسب تاکید کرد: کار فرهنگی و تربیتی هیچگاه تعطیل نمی شود و این جلسه اختتامیه برنامه ها در تابستان و آغاز برنامه های جدید طرح شمیم برای مهرماه  باید باشد.

وی افزود: در طرح شمیم ولایت باید در کنار کارهای فرهنگی و تربیتی برنامه های علمی و آموزشی نیز انجام شود.

امام جمعه گناباد خاطرنشان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در مباحث فرهنگی تربیتی طرح شمیم ولایت از طرح‌هایی است که می‌تواند نمونه‌ای از فرمان «آتش به اختیار» حضرت آقا باشد.

وی بیان کرد: از ویژگی های بارز طرح شمیم ولایت عدم وابستگی آن به نهاد یا سازمانی است و این خود مردم و فعالین فرهنگی هستند که دغدغه دارند و به آن کمک می کنند.

صادقی نسب در پایان افزود: ۲۱ مسجد سطح شهرستان گناباد با تعداد ۶۵۰ دانش آموز در سنین ۸ تا ۱۵ سال طی برنامه ای دو ماهه در طرح شمیم ولایت شرکت کرده اند.

کد مطلب 4091974

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