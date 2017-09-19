نرخ ثبت نام پایه اول در مازندران بالاتر از میانگین کشوری است

سیدعیسی میر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۳.۵ درصد مدارس در استان مازندران ابتدایی است، افزود: نرخ ثبت نام پایه اول در استان ۹۸.۵۸ بوده و به نسبت میانگین کشوری ۱.۵۸ بالاتر است.

میرشفیعی ادامه داد: نرخ ثبت نام کل دوره ابتدایی در کشور ۹۷.۸۳ و در استان مازندران ۹۸.۹۰ است.

وی به نرخ تکرار پایه اشاره کرد و گفت: نرخ تکرار پایه در کشور ۱.۳۴ است که مازندران با ۰.۳۶ کمترین عدد را دارد.

میرشفیعی با بیان اینکه مدرسه الگویی از جامعه و جامعه الگویی از مدرسه است، اظهار کرد: رویکرد اصلی آموزش ابتدایی تولید رفتار مناسب و تربیت کودکان است و با یک امتحان نمی توان آموزش ها را سنجید و به همین دلیل گرفتن آزمون در مدارس ابتدایی حذف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مبنای آموزش کودکان در مدارس ابتدایی ارزشیابی توصیفی است، گفت: در ارزشیابی توصیفی بیشتر از دانش آموز، آموزش و پرورش ارزیابی می شود.

میرشفیعی رویکرد اصلی آموزش و پرورش را عدالت آموزشی دانست و افزود: آموزش و پرورش موظف است فرصت های برابر را برای همه کودکان کشور فراهم کند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: اگر آموزش و پرورش منابع محدودی دارد به معنای در این محدودیت دانش آموزی محروم و دیگری از امکانات زیادی بهره مند شود.

وی خط قرمز آموزش و پرورش را پوشش تحصیلی دانست و بیان کرد: یکی از سیاستهای آموزش و پرورش این است که هیچ کودک ۶ ساله ای از داشتن کلاس محروم نشود.

میرشفیعی با بیان اینکه در سال گذشته برای هر یک از ۹ دانش آموز تک، یک معلم در نظر گرفته شده است، گفت: خط قرمز آموزش و پرورش مازندران انسداد مبادی بی سوادی است و در هر مکانی کودکی در سن مدرسه باشد فضا آموزشی را برای وی فراهم می کنیم.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی را از دیگر رویکرد های آموزش و پروش دانست و افزود: مدیر مدرسه یک رهبر آموزشی در مدارس است بنابراین باید کیفیت مدیریت را ارتقا دهیم.

وی به اجرای برنامه «تدبیر» در مدارس اشاره کرد و گفت: در این برنامه، مدیران مدارس با خودشان سنجیده می شوند که که هدف اصلی ما نیز از اجرای آن افزایش کیفیت آموزشگاهی است.

میرشفیعی ارتقای بهبود کیفیت یادگیری اشاره کرد و افزود: کیفیت یادگیری باید در مدارس تغییر کند زیرا هدف ما در مدارس تنها افزایش دانش کودک نیست بلکه تغییر رفتار دانش آموزان برای آموزش و پرورش بسیار مهم است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: هدف اصلی ما افزایش مهارت و بکارگیری دانش کودکان در مدارس است و کتاب های آموزش ابتدایی نیز به دلیل اجرایی شدن این سیاست ها تغییر زیادی داشته است که مهارت و توانمندی کودک را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه رویکرد ما از تالیف کتاب های جدید پژوهش گری و پرسشگری است، گفت: کودک باید بیاموزد که مسائلی که با آن مواجه می شود را چگونه حل کند.

میرشفیعی با بیان اینکه کودک در مدارس ابتدایی باید ارتباط سالم با خود، ارتباط سالم با دیگران، ارتباط با محیط زیست و ارتباط با خدا یاد بگیرد، افزود: در تالیف کتب درسی این چهار ارتباط دیده شده است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران توسعه کمی و کیفی را رویکرد آموزش و پرورش در پیش دبستانی دانست و بیان کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش ۲۶ درصد رشد کمی در پیش دبستانی داشته است که در کشور رتبه نخست را داریم.

وی با بیان اینکه ۸۳ درصد کودکان پیش دبستانی تحت پوشش آموزش و پرورش هستند، گفت: در حوزه کیفی کتاب های پیش دبستانی توسط همکاران تهیه شده است و در اولین مرحله نیز تاییدیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارتخانه را اخذ کرده است و امسال نیز بازنگری برای اصلاح انجام شده است.

میرشفیعی با تاکید بر ارتباط بین والدین و مدرسه، افزود: کتاب راهنمای والدین از پیش دبستانی تا ششم دبستان تهیه شده است تا والدین با رویکرد کتاب درسی، ویژگی های سنی دانش آموزان، ارتباط با مدرسه آشنا شوند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه هیچ مدرسه غیر دولتی ابتدایی به صورت شش پایه ای مجوز داداه نمی شود، گفت: برای کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی متقاضیان دریافت مجوز باید یکی از دوره های اول یا دوم را برای فعالیت انتخاب کنند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران افزود: استان مازندران از نظر مدرک تحصیلی فرهنگیان نیز بالاترین رتبه را در کشور دارد.

میرشفیعی با اشاره به برگزاری همایش ها وجشنواره ها در جهت تولید محتوای الکترونیک برای دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در مدارس ابتدایی معلم مرجع کلاس است و کودک باید آموزگار خود را به عنوان الگو ببیند بنابراین در استفاده از تکنولوژی کنترل شده عمل می کنیم.