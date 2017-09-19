به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار قزوین که در سالن اجتماعات فرهنگیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تغییر و تحول از ویژگی‌های تمام پدیده‌هاست و هیچ چیز عالم هستی بدون تغییر نیست که باید برای خود این موضوع را درس بدانیم.

وی افزود: بین تمام پدیده‌های عالم هستی ارتباط هست و این ارتباط ا پدیده‌های ثابت عالم هستی است؛ چنانکه هیچ چیز بدون ارتباط معنا پیدا نمی‌کند.

وزیر کشور ادامه داد: بین دو عنصر متغیر بودن و لایتناهی بودن بی‌نهایت رابطه می‌توان تعریف کرد و در کنار این موارد، انسان به عنوان آینه تمام نمای تمام جلوه های هستی قرار گرفته است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد:انسان اشرف مخلوقات است و برای شناخت هستی باید ابتدا درون خود رابشناسیم.

وی با بیان اینکه جسارت و ایمان ما از امام خمینی(ره) نشات گرفته اضافه کرد: ساختن کشور و آبادانی آن به راحتی امکان‌پذیر است به شرط آن که همه برای این کار عزم جدی و همت داشته باشیم.

وزیر کشور یادآورشد: هر معلم باید بداند که در مدرسه می‌تواند انسان‌هایی تربیت کند که هر یک قادر هستند دنیا را تکان دهند و ما نیز باید از ظرفیت و توانمندی خود آگاه باشیم تا بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: استاندار باید از ظرفیت علمی و تکنولوژیکی تمام مدیران و سرمایه‌های همه مردم استفاده کند و با این نگاه به راحتی می‌توان ایران را اداره کرد.

وی یادآور شد: استاندار باید اهل تعامل باشد و با همه ارتباط داشته باشد زیرا مردم ولیذ نعمتان ما هستند و انقلاب را به پیروزی رسانده اند.

وزیر کشور افزود: استاندار باید صداقت و شجاعت داشته باشد و فداکاری کند و سنگ زیرین آسیاب باشد تا کارها بخوبی پیش برود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: باید گاهی بپذیریم که اشتباه کرده ایم و این امر شجاعت می خواهد که در این صورت موفقیت بیشتر می شود واستانداران باید این ویژگی را داشته باشند.

وی ادامه داد: دولت و رئیس جمهور با نگاه دلسوزانه و پیگیری مجدانه به دنبال تحقق برنامه های اعلام شده خود در دوران انتخابات است و همواره توصیه می کند رفتار مسئولان بر اساس عدالت و شایستگی باشد که ما هم موظف به انجام امور با همین نگاه هستیم.

وزیر کشور ادامه داد: قزوین در چهار سال اخیر در حوزه همکاری، همدلی، انسجام، وحدت و کوشش استان خوبی بوده است و من هیچ مشکلی در این استان نداشته ام.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ثبات مدیریت یک اصل عقلانی و تجربی است اما وقتی اهم فی الاهم می کنیم با سنجش موقعیت ها بر اساس مصلحت، ناچار هستیم برخی افراد را جابه‌جا کنیم.

وی تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل موقعیتی که دارد، نیاز به نیروی جوان و پرنشاطی مانند فریدون همتی داشت و استاندار جدید قزوین هم با مطالعه و شناختی که از استان پیدا کرده است، می‌تواند به سرعت کارها را آغاز و اجرا کند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات فریدون همتی استاندار پیشین قزوین، با قرائت حکم عبدالمحمد زاهدی، وی به عنوان استاندار جدید قزوین معرفی شد.