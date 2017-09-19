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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

وزیر کشور:

جابه‌جایی مدیران ناشی از مصلحت‌ها و اهم فی‌الاهم است

جابه‌جایی مدیران ناشی از مصلحت‌ها و اهم فی‌الاهم است

قزوین- وزیر کشور گفت: ثبات مدیریت یک اصل عقلانی و تجربی است اما وقتی اهم فی الاهم می کنیم با سنجش موقعیت ها بر اساس مصلحت، ناچار هستیم برخی افراد را جابه‌جا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار قزوین که در سالن اجتماعات فرهنگیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تغییر و تحول از ویژگی‌های تمام پدیده‌هاست و هیچ چیز عالم هستی بدون تغییر نیست که باید برای خود این موضوع را درس بدانیم.

وی افزود: بین تمام پدیده‌های عالم هستی ارتباط هست و این ارتباط ا پدیده‌های ثابت عالم هستی است؛ چنانکه هیچ چیز بدون ارتباط معنا پیدا نمی‌کند.

وزیر کشور ادامه داد: بین دو عنصر متغیر بودن و لایتناهی بودن بی‌نهایت رابطه می‌توان تعریف کرد و در کنار این موارد، انسان به عنوان آینه تمام نمای تمام جلوه های هستی قرار گرفته است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد:انسان اشرف مخلوقات است و برای شناخت هستی باید ابتدا درون خود رابشناسیم.

وی با بیان اینکه جسارت و ایمان ما از امام خمینی(ره) نشات گرفته اضافه کرد: ساختن کشور و آبادانی آن به راحتی امکان‌پذیر است به شرط آن که همه برای این کار عزم جدی و همت داشته باشیم.

وزیر کشور یادآورشد: هر معلم باید بداند که در مدرسه می‌تواند انسان‌هایی تربیت کند که هر یک قادر هستند دنیا را تکان دهند و ما نیز باید از ظرفیت و توانمندی خود آگاه باشیم تا بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: استاندار باید از ظرفیت علمی و تکنولوژیکی تمام مدیران و سرمایه‌های همه مردم استفاده کند و با این نگاه به راحتی می‌توان ایران را اداره کرد.

وی یادآور شد: استاندار باید اهل تعامل باشد و با همه ارتباط داشته باشد زیرا مردم ولیذ نعمتان ما هستند و انقلاب را به پیروزی رسانده اند.

وزیر کشور افزود: استاندار باید صداقت و شجاعت داشته باشد و فداکاری کند و سنگ زیرین آسیاب باشد تا کارها بخوبی پیش برود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: باید گاهی بپذیریم که اشتباه کرده ایم و این امر شجاعت می خواهد که در این صورت موفقیت بیشتر می شود واستانداران باید این ویژگی را داشته باشند.

وی ادامه داد: دولت و رئیس جمهور با نگاه دلسوزانه و پیگیری مجدانه به دنبال تحقق برنامه های اعلام شده خود در دوران انتخابات است و همواره توصیه می کند رفتار مسئولان بر اساس عدالت و شایستگی باشد که ما هم موظف به انجام امور با همین نگاه هستیم.

وزیر کشور ادامه داد: قزوین در چهار سال اخیر در حوزه همکاری، همدلی، انسجام، وحدت و کوشش استان خوبی بوده است و من هیچ مشکلی در این استان نداشته ام.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ثبات مدیریت یک اصل عقلانی و تجربی است اما وقتی اهم فی الاهم می کنیم با سنجش موقعیت ها بر اساس مصلحت، ناچار هستیم برخی افراد را جابه‌جا کنیم.

وی تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل موقعیتی که دارد، نیاز به نیروی جوان و پرنشاطی مانند فریدون همتی داشت و استاندار جدید قزوین هم با مطالعه و شناختی که از استان پیدا کرده است، می‌تواند به سرعت کارها را آغاز و اجرا کند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات فریدون همتی استاندار پیشین قزوین، با قرائت حکم عبدالمحمد زاهدی، وی به عنوان استاندار جدید قزوین معرفی شد.

کد مطلب 4091976

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