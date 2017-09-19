انبوه رقم جدید گندم دیم درآذربایجان غربی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اسمعیل کریم زاده در این خصوص اظهارداشت: رقم جدید باران در سال جاری انحصارا" در استان آذربایجان غربی تولید شده که با هماهنگی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سایر استان های سردسیر را هم پشتیبانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: به منظور افزایش عملکرد مزارع گندم و پایداری در تولید برای اولین بار مقدار ۳۰۵ تن بذر گندم رقم باران در طبقه گواهی شده در استان تولید و در سال زراعی جدید در اختیار کشاورزان استان و نیز سایر استان های سردسیر قرار خواهد گرفت.

کریم زاده اظهارداشت: از ویژگی های این رقم می توان به بالا بودن وزن هزار دانه، زودرس تر بودن نسبت به سایر ارقام، پایداری تولید در شرایط تنش، متحمل به بیماری زنگ زرد، مقاوم بودن در برابر سرما و خشکی، مقاوم به ریزش دانه و کیفیت نانوایی بالاتر اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: همچنین مقدار ۱۸۰ تن نیز از این رقم در طبقه مادری تولید شده که در اختیار پیمانکاران تولید و تکثیر بذر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد این رقم در حدود ۲.۵ تن در هکتار است، ادامه داد: پیش بینی می شود از این میزان بذر مادری بیش از ۲۸۰۰ تن بذر گواهی شده تولید شود که تا حدود زیادی مشکل بذر مزارع دیم استان را برطرف کند.