کندوان و هراز یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با بیان اینکه تردد کامیون و کامیونت به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در جاده هراز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ فردا چهارشنبه بیست و نهم شهریور و نیز روزهای پنج شنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ شهریور از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع است گفت: حرکت وسایل نقلیه روز جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱ بامداد شنبه یکم مهر به سمت شمال ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ همانروز تا ۱ بامداد از آب اسک در منطقه لاریجان به سمت رودهن یکطرفه است.



رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه روزهای جمعه و شنبه تردد وسایل نقلیه در جاده کندوان از شمال به سمت جنوب یکطرفه می شود، افزود: جمعه از ساعت ۱۴ تا ۲ بامداد شنبه جاده کندوان از کرج به سمت شمال بسته شده و از ساعت ۱۷ همانروز تا ۲ بامداد تردد خودروها از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه می شود.