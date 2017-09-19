به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن فروزان نژاد عصر سه شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران بندرعباس با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش در آستانه ماه محرم الحرام ۱۴۳۹ ه ق گفت: ضروری است تا در آستانه فرارسیدن ماه عزاداری امام حسین(ع)، مردم بدانند که روحانیون به‌عنوان سربازان امام زمان (عج) و شاگردان مکتب امام جعفرصادق(ع) به منظور تبیین آموزه های دینی و آرمان های اسلامی، لباس پیامبر(ص) را به تن کرده و خود را برای انجام ماموریت تبلیغ دین مبین اسلام آماده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ دین مرهون تلاش و زحمات علما، روحانیون و مبلغان است افزود: بنابراین شما مبلغان بر اساس آیه شریفه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. .. » برای سود رساندن به دین اسلام و مردم و همچنین آشنایی آنان با این دین مبین وارد میدان می شوید.

مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان، قشر روحانیون را مسؤول معرفی دین و بیان زوایای آن دانست و تصریح کرد: این مهم به‌عنوان نکته اساسی بین قشر روحانیون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، چرا که در هر نقطه ای از کشور ایران اسلامی که دین و انقلاب آسیب ببیند به مثابه این است روحانیون آسیب دیده و بیانگر کاهش کارکرد این قشر در جامعه است.

حجت‌الاسلام فروزان نژاد در ادامه اضافه کرد: بنابراین روحانیون باید در جهت افزایش کاربرد عملی تلاش کنند و روز به روز در صحنه های اجتماعی، سیاسی و دینی حضوری پررنگ تر و معنادارتری داشته و مواظب باشند تا خدشه ای به دین، انقلاب و جایگاه روحانیون وارد نشود.

وی با تاکید بر اینکه امروزه مردم انقلاب را از روحانیون و این قشر را صاحبان انقلاب می دانند گفت: روحانیون باید به آنچه می‌گوید عمل کند و خدایی ناکرده مصداق آیه شریفه «لم تقولون ما لا تفعلون» قرار نگیرند، روحانیون باید خود مقید به اقامه نماز اول وقت و نماز شب، پرهیز از دروغ و تهمت باشد، این قشر باید به‌عنوان بهترین الگو برای مردم در جامعه مطرح باشند.

امام جمعه موقت بندرعباس تاکید کرد: علما باید همچون گذشته، الگوی مردم باشند چراکه مردم به روحانیون اعتقاد دارند و از رفتار و کردار آنان الگو می گیرند.

حجت‌الاسلام فروزان نژاد اذعان داشت: ایران اسلامی امروزه مقتدرانه در برابر ظلم ایستاده و اسلام و تشیع نیز از مرزهای ایران فراتر رفته و مرزها را درهم نوردیده و نام اسلام، امام راحل و مقام معظم رهبری در تمامی بلاد اسلامی بر سر زبان هاست.

وی با اشاره به تلاش دشمن در خدشه دار کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن ارزش های دینی ابرازداشت: اقتدار ایران اسلامی، دشمنی هایی را برای نظام مقدس در جهان ایجاد کرده و دشمن در فضای مجازی تمام تلاش خود را برای تخریب روحانیون و نظام مقدس به کار گرفته است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان ادامه داد: دشمن، رفتار و کردار و حتی نحوه زندگی کردن روحانیون را زیر ذره بین قرار داده و خیلی دقیق به دنبال گرفتن سوژه و انتشار آن در فضای مجازی است، بنابراین شما روحانیون و مبلغان باید در ایام محرم با تبلیغ صحیح دین اسلام و بیان آموزه های دینی ثابت کنید که سرباز امام زمان(عج) و شاگرد مکتب امام جعفرصادق(ع) هستید.

حجت‌الاسلام فروزان نژاد تصریح کرد: مردم در ماه محرم باید شاهد دفاع روحانیون از اسلام، قرآن، ارزش های دینی و مردمی باشند چرا که مردم معتقدند تنها روحانیون مدافع حقوق مردمی است.

وی از مساجد به‌عنوان بهترین ظرفیت برای تبلیغ دین دانست و با تاکید بر اینکه روحانیون، مسجد را محل احزاب و سیاست بازی ها قرار ندهند گفت: مساجد باید محلی امن برای اقامه نماز و تبلیغ دین و آموزه های دینی باشد، ائمه جمعه و جماعات نیز باید از ورود به جناح های سیاسی بپرهیزند و به دور از سیاست زدگی و بی طرف، در مسیر مستقیم ولایت فقیه حرکت کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان با تاکید بر حفظ مسجد گفت: کشور همیشه به هر دو جناح نیازمند است اما ائمه جمعه و جماعات می توانند هر دو جناح را به اعتدال برساند و وابسته به هیچ جناح سیاسی نباشند.

حجت‌الاسلام فروزان نژاد با تاکید بر اقامه نماز اول وقت در ایام محرم به‌عنوان یکی ازمنویات مقام معظم رهبری گفت: هیئات مذهبی در این ایام باید توجه ویژه ای به اقامه نماز اول وقت داشته باشند و در روز تاسوعا و عاشورا با پخش اذان ظهر، عزاداری را تعطیل و با تأسی از سیدالشهدا(ع)، نماز ظهر عاشورا را اقامه کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به میزبانی استان هرمزگان و شهر بندرعباس از بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز با عنوان «نماز و فضای مجازی» اشاره کرد و گفت: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاس باید عزمی همگانی صورت گیرد، البته قبل از برگزاری اجلاس سراسری، ۱۳ پیش اجلاس نیز در شهرستان های استان برگزار خواهیم کرد.

امام جمعه موقت بندرعباس در پایان گفت: خروج استان از وضعیت کنونی باید کارکرد بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز در استان باشد و این نیازمند همت مبلغان و روحانیون است.