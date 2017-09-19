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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

ریزش تونل گردنه چری در کوهرنگ/ کارگران زیر آوار ماندند

ریزش تونل گردنه چری در کوهرنگ/ کارگران زیر آوار ماندند

شهرکرد- مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ گفت: تونل گردنه چری در کوهرنگ ریزش کرد و کارگران محبوس شدند.

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تونل گردنه چری در کوهرنگ ریزش کرده است و کارگران محبوس شدند، اظهار داشت: نیروی امدادی در حال امداد رسانی در منطقه هستند.

 اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 4091991

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