ریزش تونل گردنه چری در کوهرنگ/ کارگران زیر آوار ماندند

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تونل گردنه چری در کوهرنگ ریزش کرده است و کارگران محبوس شدند، اظهار داشت: نیروی امدادی در حال امداد رسانی در منطقه هستند.

اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می شود.