وظیفه مبلغان در ماه محرم بصیرت افزایی و جلوگیری از نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر سه شنبه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، در جمع علما، روحانیان، مبلغان و مبلغات گفت: در این ماه به ویژه در دهه اول محرم باید به موضوع محرم بیشتر پرداخته شود.

وی افزود: پیرامون شجاعت، ظلم ستیزی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم و سایر ویژگی های اخلاقی امام حسین(ع) به خوبی پرداخته می شود، اما ضروری است تا فلسفه و اهداف اباعبدالله الحسین(ع) برای عموم به ویژه نسل جوان به خوبی تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، بیان نقش عاشورا در زنده نگه داشتن دین و بعد حماسی نهضت عاشورا را وظیفه روحانیت دانست و تصریح کرد: مبلغان و روحانیان اگر احساس کنند که دین در خطر است وارد عمل می شوند.

آیت الله نعیم آبادی، یادآوری هشدارهای قرآن، بصیرت افزایی، ایجاد هوشیاری همراه با اقدام برای جلوگیری از نفوذ دشمنان را از دیگر وظایف مبلغان در ماه محرم برشمرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید با پیروی از رهبری آگاه، انسجام و وحدت کلمه از ایجاد اختلاف جلوگیری کرد و قدرت خود را در برابر دشمن حفظ کنیم گفت: در ماه محرم باید به رشد خصوصیات اخلاقی پرداخت، زیرا رشد بدون اخلاق بی فایده است.

امام جمعه بندرعباس خطاب به مبلغان و روحانیان بیان کرد: عاشورا را دست کم نگیرید و از جاهای دیگر خرج عاشورا نکنید بلکه از عاشورا می توانید خرج همه جا کنید، ماه محرم ظرفیتی عظیم در اختیار شماها قرار گرفته تا به نحو مطلوب در راستای معرفی و شناساندن دین خدا و آموزه های دینی بهره ببرید.

آیت الله نعیم آبادی ابراز داشت: مبلغان و روحانیان در ایام تبلیغی باید بر اساس نیاز مناطق محل تبلیغ خود به بیان مباحث بپردازند، نیازهای هر منطقه با دیگر مناطق متقاوت است، متاسفانه علیرغم گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز در برخی مناطق اختلاف طبقاتی وجود دارد و مبلغان وظیفه دارند در راستای ازبین بردن این اختلافات بکوشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عالم مفید کسی است که آشنا به زمان خود باشد، افزود: امامت، زکات، خمس، نماز، آسیب های اجتماعی، عرفان های کاذب، تبیین نظام، ولایت فقیه و برکات انقلاب باید در دستور کار مبلغان در ماه محرم قرار گیرد.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه روحانیان مسؤول هرگونه تجاوزی به مرزهای اعتقادی افراد هستند گفت: مبلغان و روحانیان ارتباط خود را با دفتر نماینده ولی فقیه در استان بیش از پیش تقویت کنند و با بیان مشکلات فکری، اعتقادی و اجتماعی محل تبلیغ خود من را در رفع این مشکلات یاری رسانند.

وی حضور فعال روحانیان مساجد را در برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای برنامه‌های ماه محرم ضروری دانست و افزود: در ماه محرم روضه‌خوانی کافی نیست بلکه تبلیغ خالصانه و بی‌ریا برای بالا بردن آگاهی‌های مردم از اهداف امام حسین(ع) است.

آیت الله نعیم آبادی، عمده مشکلات جامعه امروزی را عدم شناخت دوست و دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن با تمام امکانات خود از جمله ماهواره و با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف فرهنگی قصد کم رنگ کردن و یا از بین بردن اعتقادات امت اسلامی را دارد که نباید اجازه چنین امری را به آنها بدهیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: در این راستا روحانیان که پرچمدار و مبلغ دین اسلام هستند وظیفه بسیار بزرگی برای شفاف‌ سازی ترفندهای دشمنان نظام و اسلام در بین اقشار مختلف مردم دارند و باید با آگاهی به این رسالت در این زمینه تاثیرگذار باشند.

وی با تاکید بر تیلیغ و ترویج پرداخت خمس در ماه محرم گفت: افراد نمی‌توانند تک‌تک مردم را از پرداخت خمس آگاه کنند، باید همه باهم کمک کنیم تا مردم از پرداخت خمس بااطلاع شوند تا مشکلات فقر و حوزه حل شود.

آیت الله نعیم‌آبادی تأکید کرد: علما باید جایگاه خمس را بیان کنند، همچنین علما باید بیان خود را همانند امام خمینی(ره) استفاده کنند تا مردم از جایگاه خمس در اسلام آگاه شوند.