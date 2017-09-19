مراسم اعلان عزای حسینی در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام آقاپور بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهارداشت: فردا بعد از ظهر در محل مسجد لطفعلی خان واقع در میدان امام حسین برای اولین بار اعلان عزای شهر ارومیه به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از این پس همه ساله دو روز مانده به آغاز ماه محرم، مراسم اعلان عزای شهر ارومیه در محل مسجد لطفعلی خان برگزار خواهد شد.

آقاپور با بیان اینکه در راستای یکپارچه بودن مراسمات مذهبی، تشکل مداحان تشکیل خواهد شد اظهارداشت: تشکل مداحان به هیچ ارگان و سازمانی وابسته نیست.

مسئول تشکل مداحان ارومیه گفت: ایجاد اتحاد بین مداحان، ارتقا شان مداحان، رسیدگی به مشکلات مداحان، ایجاد سبک عزاداری و هماهنگی برای اجرای مراسمات ویژه از جمله اهداف تشکل مداحان است.