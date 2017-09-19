سومین فصل مرمت پل تاریخی قلعه جوق در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از تعدادی بنای تاریخی ارومیه اظهارداشت: مرمت این پل تاریخی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون ریال به پیمانکار ذی صلاح واگذار شده است.

وی ادامه داد: درفاز سوم عملیات مرمت این پل، تا کنون پی سازی با عمق و عرض مناسب انجام شده و قرار است پایه های سنگی وفق الگوهای قدیمی، بازچینی شود و هم اکنون نیز مرحله اجرای پایه ها و طاقهای آجری در دست اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی ،‌ صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی همچنین، امروز از تعدای از کارگاههای فعال مرمتی شهرستان ارومیه بازدید کرد.

مدرسه تاریخی چمران، اجرای طرح جداره سازی بانک کوثر شعبه خیابان امام ارومیه از دیگر طرح های مورد بازدید جباری بود.

هم اکنون طرح ساماندهی و جداره سازی این بانک که در فاصله کمتر از ۲۰۰ متر نسبت به میدان ایالت واقع شده است، با نظارت این اداره کل در حال اجرا است.

طرح ساماندهی و جداره سازی ساختمانهای اداری و تجاری که در بافت و حریم فضاهای تاریخی واقع شده اند یکی از سیاستهای جدید اداره کل برای حفظ و احیاء هویت تاریخی- فرهنگی شهر بشمار می آید و بر همین اساس جداره خارجی ساختمان این بانک با استفاده از مصالح و طرح همگون با بافت میدات ایالت و شهر ارومیه در حال اجرا است.