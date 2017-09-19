  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

ایران میزبان دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ شد

ایران میزبان دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ شد

میزبانی هشتمین دوره رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ به ایران رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری رقابت های دو و میدانی پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا، امروز سه شنبه طی جلسه ای که با حضور دهلان الحمد (رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا)، موریس نیکولاس (دبیرکل کنفدراسیون دو و میدانی آسیا) و مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران برگزار شد، میزبانی هشتمین دوره رقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ برای ایران به تصویب رسید. 
 
در این نشست مقرر شد تا این رقابت ها طی روزهای ۷، ۸ و ۹ فوریه ۲۰۱۸ در تهران برگزار شود.

کد مطلب 4092012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها