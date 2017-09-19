ایران میزبان دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری رقابت های دو و میدانی پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا، امروز سه شنبه طی جلسه ای که با حضور دهلان الحمد (رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا)، موریس نیکولاس (دبیرکل کنفدراسیون دو و میدانی آسیا) و مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران برگزار شد، میزبانی هشتمین دوره رقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ برای ایران به تصویب رسید.



در این نشست مقرر شد تا این رقابت ها طی روزهای ۷، ۸ و ۹ فوریه ۲۰۱۸ در تهران برگزار شود.