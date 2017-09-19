شهرداران در توسعه ورزش همگانی اردبیل مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه‌شنبه در جلسه شورای عالی راهبردی ورزش استان اردبیل گفت: ورزش همگانی ضامن سلامت جسمی و نشاط و آرامش روانی جامعه است.

وی افزود: در صورتی که به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم ریشه آن در توسعه ورزش همگانی است و انتظار می‌رود هر چند در اردبیل به بهانه‌های مختلف همایش‌های پیاده‌روی برگزار می‌شود اما بیش از وضعیت فعلی توسعه یابد.

استاندار اردبیل به ضرورت تعیین مکان مناسبی جهت پیاده‌سازی ورزش‌های همگانی در شهرهای مختلف استان تأکید کرد و گفت: در اولین سمینار شهرداران انتظار می‌رود این مهم با شهرداران مطرح شود.

خدابخش همچنین به میزبانی اردبیل جهت برگزاری رویدادهای آسیایی و جهانی ورزشی اشاره و تأکید کرد: اردبیل میزبان موفقی برای مسابقات آسیایی و جهانی والیبال بود بطوریکه برگزاری مسابقات لیگ در استان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در مهر ماه امسال سه رویداد مهم ورزشی کشتی، تکواندو و دوچرخه‌سواری نیز برگزار می‌شود، ادامه داد: میزبانی مسابقات والیبال توانسته نظر سایر فدراسیون‌ها را جهت اعطای میزبانی به اردبیل جلب کند.

رئیس شورای عالی ورزش استان با تأکید به اینکه میزبانی مسابقات ورزشی می‌تواند ظرفیت‌های ورزشی استان را معرفی کند، متذکر شد: علاوه بر این در میزبانی‌ها فرصتی برای استاندارسازی زیرساخت‌های ورزشی استان نیز فراهم می‌شود.

خدابخش کارکرد دیگر میزبانی مسابقات را معرفی پتانسیل‌های گردشگری استان دانست و گفت: در واقع با مسابقات ورزشی نام اردبیل در سطح جهانی مطرح می‌شود.