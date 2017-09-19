محدودیت زمانی برای ثبت نام در پیاده روی اربعین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام و صدور ویزای اربعین از ۲۰ شهریور آغاز شده و هیچ محدودیتی وجود ندارد،متقاضیان حضور در پیاده روی زیارت اربعین ۹۶ می توانند با مراجعه مستقیم به سامانه «سماح« به نشانی ‏www.samah.haj.ir و یا از طریق هر یک از دفاتر زیارتی مجاز ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

در حال حاضر صدور ویزا فقط در کنسول گری شهرهای تهران، مشهد و اهواز صورت می پذیرد و قرار است دفتر کنسول گری موقت آذربایجان اوائل مهر ماه در شهر تبریز دایر شود.

ثبت نام ویزا اکنون مشکلی نداشته و از سرعت پیشرفت خوبی برخوردار است مردم میتوانند پس از مراجعه به سایت و ثبت نام نسبت به واریز مبلغ اقدام نموده و مراحل را تکمیل کنند .

مبالغ مورد نیاز این ثبت نام ۴۰دلار از بابت ویزا بوده که به نرخ روز دلار حساب شده و پراخت میشود ۱۸۸هزار ریال از بابت بیمه افراد ،۱۰۹هزار ریال از بابت روادید و ۶۲هزار ریال از بابت خدمات درمانی اخذ می گردد.

پس از ثبت نام در سایت و تحویل مدارک به دفتر زیارتی محل پاسپورت و مدارک به ستاد مرکزی استان ارسال شده و پس از آن جهت اخذ ویزا از دفتر کنسول گری تهران اقدام می گردد .

تمامی کنترلها، مشخص شدن دفاتر قانونی، صدور روادید، گروه‌بندی ها، تاریخ اعزام و بازگشت، راهنمایی خروج از مرزها، بیمه زائران و خدمات پزشکی از طریق نام‌نویسی انجام می‌گیرد.