آمریکایی ها برای ارتش سوریه ایجاد مزاحمت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه که در حال مبارزه با تروریست ها در استان دیرالزور است، تحت حملات شدیدی از شمال که نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای ائتلاف آمریکایی در حال عملیات هستند، قرار گرفته است.

وی گفت: سربازان سوری که تحت حمایت روسیه هستند از رودخانه فرات عبور کرده و همچنان در حال حمله به تروریست های داعش در منطقه دیرالزور هستند. آنها حدود ۶۰ کیلومتر مربع را در منطقه شرقی آزاد کرده اند، اما با موانعی مواجه شده اند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود: براساس گزارش های فرماندهان سوری از خط مقدم، ارتش سوریه در معرض حملات شدید و حملات هوایی از سمت شمال است. و آن منطقه ای است که نیروهای دموکرات سوریه و نیروهای ویژه نیروهای آمریکایی مستقر هستند و به جای آزادسازی رقه، کمک های پزشکی به ستیزه جویان می فرستند، نیازی نیست که دانش نظامی قوی داشته باشید تا متوجه مزاحمت آمریکایی ها در این اتفاقات را متوجه شویم.