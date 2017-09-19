ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان شامگاه روز دوشنبه به وقت محلی نیویورک در دیدار جمعی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا اظهار کرد: ملت ایران در ۲۹ اردیبهشت در انتخاباتی رقابتی، بسیار شکوهمند و پرشور، با شرکت ۷۳ درصد واجدین شرایط، به دنیا نشان دادند که ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی اداره می شود.

وی با بیان اینکه مردم نظرات خودشان را در این انتخابات به صراحت بیان کردند افزود: مردم ایران خواهان روابطی بسیار خوب با کشورهای مختلف جهان هستند و می‌خواهند در سایه این روابط خوب و همکاری سازنده، کشور خودشان را بسازند.

روحانی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف مردم ما ساخت کشور و رفاه عمومی است، اظهار کرد: مهمترین برنامه‌ای که این دولت در انتخابات وعده آن را به مردم داد، مبارزه با فقر، رشد اقتصادی و همچنین تعامل سازنده و گسترده با جهان بود.

رییس جمهور تصریح کرد: در طول ۴ سال دولت گذشته این ادعا را در مقام عمل به اثبات رساندیم که خواهان حل مشکلات جهانی و مسایل منطقه از طریق دیپلماسی و مذاکره هستیم. امروز هم اگر در منطقه ما و دیگر مناطق جهان مشکلات و معضلاتی وجود دارد راه‌حل آن را نه تهدید، نه تحریم و نه جنگ، بلکه راه‌حل آن را دمکراسی، آراء و نظرات مردم و میز مذاکره و تبادل نظرات و منطق‌ها و رسیدن به یک راه‌حل می دانیم.

روحانی خاطرنشان کرد: منطقه ما بزرگ ترین شاهد این مدعا است که کشورهایی که از طریق زور و قدرت نظامی خواستند مسایل را به نفع خودشان حل و فصل کنند، در هیچ کجا موفق نبودند؛ نه در افغانستان، نه در عراق و نه در سوریه و نه در یمن و نه در لیبی. همه این مسایل به ما نشان می‌دهد که برای حل و فصل مسایل باید اول مشکل را به خوبی بشناسیم و ثانیاً راه‌حل درست را برای آن مدنظر قرار دهیم.

رییس جمهور گفت: همواره دنبال این بودیم که به دولت‌های منطقه برای حل و فصل معضلات منطقه و کشورهایشان در زمانی که خودشان مستقیم از ما درخواست می‌کنند به آن ها یاری و کمک کنیم. بر همین مبنا در عراق به بغداد، در سوریه به دمشق کمک کردیم و بر همین مبنا به کشورهای منطقه آنجایی که برای مبارزه با تروریسم از ما درخواست کمک کردند، یاری و کمک کردیم.

روحانی اضافه کرد: امروز خوشحال هستیم که در منطقه ما، مشکلات در عراق و سوریه کمتر از سال‌های گذشته است اما در عین حال هنوز راه بسیار طولانی و درازی پیش پای ما است تا مسأله تروریسم را به عنوان یک معضل و یک مشکل در منطقه و در جهان حل و فصل کنیم.

رییس جمهور اظهار داشت: معتقدیم اگر صاحبان توافقی که از طریق منطق و مذاکره به دست آمده، آن را حفظ نکنند و عهدی که بسته‌اند زیر پا بگذارند، این به معنای آن است که دیگر هیچ کس به دیپلماسی و مذاکره اعتماد نکند.

وی تصریح کرد: وقتی کشورهایی ماه‌ها در کنار هم نشستند و برای خط به خط و جمله به جمله و کلمات توافقی، روزها و ماه‌ها با هم بحث کردند و به توافق رسیدند و آن توافق بعداً به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسید، این به معنای تعهد همه آن کشورهایی است که در آن مذاکره حضور داشتند و شرکت کردند.

روحانی در ادامه و پس از سخنان صاحب نظران و اندیشمندان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، گفت: در میان نکاتی که حضار مطرح کردند، چند نکته به عنوان نکته اساسی بود که لازم است راجع به آنها توضیح دهم.

رییس جمهور گفت: اولین مسأله، مسأله برجام است. برجام بعد از سال‌ها فراز و نشیب و بعد از اینکه آمریکا ابتدا راه فشار و تحریم را نسبت به ایران انتخاب و فکر می‌کرد با فشار و تحریم می‌تواند ایران را تسلیم کند، حاصل شد. بعد از اینکه از راه تحریم به موفقیت نرسیدند، آماده شدند راه گفتگو را شروع کنند.

روحانی با اشاره به اینکه البته به ظاهر در همان سال‌ها هم گفتگو بود اما نه گفتگوی واقعی و جدی که بخواهند به یک راه‌حل برسند، اضافه کرد: مذاکره ماه‌ها ادامه پیدا کرد برای اینکه دو طرف بتوانند به توافق برسند. امروز این توافق اجرایی و عملیاتی است. ایران ۱۰۰ در صد به تعهدات خودش عمل کرده است و شاهد آن، گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

رییس جمهور ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در همه گزارشهای خود تصریح کرده که ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده از جمله درباره آب سنگین. در این مورد تعهد ما این است که اگر ذخایر آب سنگین ما از یک میزانی بیشتر شد، آماده فروش باشیم و اگر خریداری آمد آن را در اختیار خریدار بگذاریم.

روحانی افزود: اگر بنا شد توافقات بین‌المللی بر مبنای خوشآیند یک فرد زیر پا گذاشته شود پس به قول ما ایرانی‌ها سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. یعنی هیچ‌کس دیگر هیچ راهی را برای حل مشکلات از طریق دیپلماسی نمی‌بیند. این به معنای دعوت دنیا به هرج و مرج، زورآزمایی و قدرت نظامی است.

رییس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از طرف‌های توافق برجام تخلف نکنند و برجام را زیر پا نگذارند، گفت: اینکه اگر آمریکا از تعهد خارج شود، ایران چه خواهد کرد، در زمان مشخص خودش، آن وقت خواهیم گفت چه خواهد کرد. طرق مختلفی وجود دارد نسبت به آن طرق مختلف در کشور بحث کردیم. در برخی از موارد تصمیم‌گیری کردیم.

روحانی اضافه کرد: راه‌حل هایی پیش پای ما وجود دارد و نگران هیچ چیزی نیستیم، به دلیل اینکه همواره اتکای ما بر مردم بوده و در این زمینه اتفاقاً همه مردم متحد خواهند بود. آمریکا امروز کشوری است که با خروجش از این پیمان، کل ملت ایران را کاملاً متحد می‌کند و همه جهانیان خواهند دید، آن کسی که تعهد، قانون بین‌المللی و اخلاق را زیر پا گذاشته، چه کسی خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ ضرری نخواهیم کرد و این ضرر ۱۰۰ درصد متوجه آمریکاست و ما برای هر شرایطی خودمان را آماده کردیم و مشکلی نخواهیم داشت.

رییس جمهور اظهار داشت: اینکه آیا ایران درباره سایر مسایل حاضر است با آمریکا یا دیگران مذاکره کند، راه‌حلش همین موضوع برجام است. رهبر معظم انقلاب رسماً اعلام کرده اند که معیار اعتماد ما به آمریکا، همین توافق هسته‌ای خواهد بود.

وی افزود: اگر آمریکایی‌ها به این توافق به طور کامل عمل کنند، به این معناست که می‌شود به این کشور اعتماد کرد و می‌توانیم بعداً درباره موضوعات دیگر هم با آمریکا صحبت کنیم اما اگر آمریکا تخلف کرد معلوم است مذاکره با آمریکا درباره موضوعات دیگر هم ثمره و فایده‌ای نخواهد داشت.

روحانی با اشاره به این نکته که گفته شد ایران در مسأله سوریه چه مسیری را طی می‌کند؟ گفت: در موضوع سوریه از ابتدا معتقد بودیم که تروریسم نباید بر کشور و مردم سوریه مسلط شود. این سخن ما را با این وضوح برخی از کشورها قبول نداشتند و می‌گفتند ما باید دست تروریست‌ها را تحت عنوان معارضه، یعنی کسانی که مخالف با حکومت دمشق و حکومت مرکزی هستند باز بگذاریم.

رییس جمهور اضافه کرد: بعد از اینکه دیدند در سوریه همه بی‌گناهان را سر می‌برند و به بزرگ ترین جنایات دست زدند، فهمیدند که راهی جز جنگ و مبارزه با تروریست‌ها وجود ندارد. خود آن ها هم مدعی شدند که با تروریست‌ها مبارزه می‌کنند و از هواپیماهایشان علیه تروریست‌ها استفاده می‌کنند.

وی گفت: اینکه راست می‌گفتند یا نه؟ فعلاً در اینجا نمی‌خواهیم راجع به این موضوع بحث کنیم اما مسیر تاریخی نشان داد که وقتی ملتی در برابر تروریست‌ها مقاومت کند، می‌تواند پیروزی را به دست بیاورد.

روحانی اظهار کرد: امروز شهرهای بزرگ سوریه از دست تروریست‌ها آزاد شده و ۸۵ درصد خاک سوریه در اختیار دولت مرکزی و در اختیار دولت دمشق است. بقیه این سرزمین هم قدم به قدم آزاد خواهد شد. البته این به آن معنا نیست که همه مشکلات سوریه تمام می‌شود و مبارزه با تروریسم پایان می‌پذیرد.

رییس جمهور تصریح کرد: خطر این است که تروریست‌ها وقتی از خاک عراق بیرون رانده شوند و در سوریه هم از خاک این کشور بیرون رانده شوند این ها به کجا خواهند رفت؟ به کدام کشور خواهند رفت؟ و در کشورهای مختلف چه مشکلاتی را بوجود خواهند آورد؟

روحانی خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم ریشه‌های تروریسم مسایل مختلفی از قبیل اشغال، فقر، مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، تحقیر افراد و اقوام مختلف و بی‌عدالتی است. تا ریشه این مسایل حل نشود، مسأله ترور و تروریسم هم به طور کامل حل و فصل نخواهد شد.