به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله علی اصغر معصومی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و نماینده رهبر معظم انقلاب در دانشگاه آزاد خراسان رضوی را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: ضایعه ارتحال عالم ربانی، مرحوم مغفور آیت‌الله معصومی(طاب ثراه) را در آستانه ایام عزای اباعبدالله الحسین(ع) به خانواده محترم و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم وارسته در طول عمر بابرکت خود کارنامه درخشانی در دوران مبارزه مردم شریف ایران علیه استبداد خودکامه رژیم پهلوی و پس از آن در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و حضور چهار دوره‌ای در مجلس خبرگان رهبری و خدمت در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‎ها از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی(علیه آلاف التحیه و الثناء) علو درجات و مغفرت و رضوان الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بیت شریف و وابستگان ایشان مسألت می‌نمایم.