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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

با صدور پیامی؛

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت آیت‌الله «معصومی» را تسلیت گفت

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت آیت‌الله «معصومی» را تسلیت گفت

مشهد-تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله معصومی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله علی اصغر معصومی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و نماینده رهبر معظم انقلاب در دانشگاه آزاد خراسان رضوی را تسلیت گفت.

در بخشی از  این پیام آمده است: ضایعه ارتحال عالم ربانی، مرحوم مغفور آیت‌الله معصومی(طاب ثراه) را در آستانه ایام عزای اباعبدالله الحسین(ع) به خانواده محترم و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم وارسته در طول عمر بابرکت خود کارنامه درخشانی در دوران مبارزه مردم شریف ایران علیه استبداد خودکامه رژیم پهلوی و پس از آن در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی و حضور چهار دوره‌ای در مجلس خبرگان رهبری و خدمت در حوزه‌های علمیه و دانشگاهها از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی(علیه آلاف التحیه و الثناء) علو درجات و مغفرت و رضوان الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بیت شریف و وابستگان ایشان مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 4092027

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