تبیین جایگاه ولایت فقیه وزدودن شبهات رسالت مبلغان در ماه محرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد عصر سه شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران بندرعباس با اشاره به درپیش بودن ماه محرم ماه عزاداری سید و سالار شهیدان گفت: باید مقدمات و تمهیدات لازم را برای ورود به این ماه فراهم کنیم و با شناسایی ظرفیت ها و شرایط موجود، از این ماه محرم به نحو احسن در تبیین و تبلیغ دین اسلام و آموزه های دینی بهره ببریم.

وی در ادامه از دهه محرم به عنوان فرصتی مغتنم و کم نظیر و ظرفیتی کلان برای تبلیغ دین مبین اسلام یاد کرد و افزود: افزون بر ماه محرم باید از دیگر مناسبت های مذهبی نظیر ماه صفر و رمضان در راستای توسعه و ترویج آموزه های دینی برگرفته از قرآن کریم، رشد و اعتلای فرهنگ دینی و همچنین فعالتر کردن مساجد و هیئات مذهبی بهره ببریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به آسیب های موجود در جامعه کنونی و نقش موثر مبلغان در کاهش آین آسیب ها تصریح کرد: مبلغان و روحانیان باید با تمام توان در راستای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری به ویژه پنج آسیب جدی اعم از اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و مناطق آسیب زا تلاش کنند چرا که این قشر مهمترین و اثرگذارترین نقش را در رفع آین آسیب ها برعده دارند.

حجت الاسلام انصاری راد گفت: مبلغان و روحانیان با توجه به آمار بالای معتادان در هرمزگان، قاچاق کالا، مصرف مشروبات الکلی می توانند از منظر دینی به بحث بنشینند و پیرامون مضرات و آثار شوم این معضلات آگاه کنند.

وی تاکید کرد: بیان احکام نماز به عنوان یک اصل در رأس دیگر امور به طور ویژه در دستورکار مبلغان و روحانیان قرار گیرد، برخی از افراد به احکام وضو، تیمم و یا نماز جماعت آگاهی ندارند و ماه محرم بهترین فرصت برای بیان این مسائل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان به برگزاری بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز و فضای مجازی در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: برای برخورداری از جامعه ای نمازی باید تلاش کرد تا فرهنگ اقامه نماز اول وقت را در سطح ادارات، مدارس، دانشگاه ها و سایر اماکن نهادینه کرد.

حجت الاسلام انصاری راد، تبیین جایگاه ولایت فقیه و شبهه زدایی در این راستا را مهمترین وظیفه مبلغان و روحانیان در ماه محرم دانست و تصریح کرد: دشمن با روشهای مختلف در جهت خدشه دار کردن جایگاه ولایت فقیه می کوشد و قصد زیرسؤال بردن این جایگاه را دارد به همین دلیل انواع شبهات را در اذهان جوانان ایجاد می کند، بنابراین قشر روحانیت در ماه محرم به ویژه دهه اول با پاسخگویی به سؤالات جوانان و نوجوانان در جهت زدودت شبهات ایجادشده بکوشند.

وی در ادامه با تاکید بر تبیین و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان دیگر ماموریت مبلغان در ماه محرم، ابراز داشت: شبکه های ماهواره ای دشمن به تبلیغ سبک زندگی اروپایی مبتنی بر زندگی غربی می پردازند و از این طریق، برنامه ها و اهداف خود را ترویج می کنند، مبلغان در ماه محرم وظیفه دارند در مقابل این اقدام دشمن، به تبلیغ سبک زندگی اسلامی برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، همچنین بر تلاش در جهت حفظ و تحکیم وحدت بین شیعه و اهل سنت در استان هرمزگان تاکید موکد داشت و گفت: دشمن برای ایجاد رخنه و شکاف بین امت اسلامی هر روشی را به کار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نمی کند، قصد دارد در صفوف به هم پیوسته مسلمین نفوذ کند اما مبلغان وظیفه دارند در راستای انسجام و وحدت ملی و تقریب مذاهب اسلامی بکوشند و با نصایح و مطالب ارزنده خود از ایجاد هر گونه تفرقه و جدایی بین امت اسلامی جلوگیری کنند.

حجت الاسلام انصاری راد همچنین شناساندن جریان سلفی گری، وهابیت، داعش و اقدامات ناپسند و غیرانسانی آنان را به عموم مردم از دیگر رسالت مبلغان و روحانیان در ماه محرم الحرام ذکر کرد و گفت: عوامل موثر در پیروزی های مقتدرانه سربازان اسلام در برابر این گروهک های تکفیری و همچنین عمق جنایات داعش و همچنین ظلم و ستم های رواشده به مردم مسلمان میانماز باید برای مردم بیان شود.

وی تصریح کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه زدودن آسیب ها و خرافات از مزاسمات عزاداری، هنوز در برخی هیئات مذهبی آسیب هایی مشاهده می شود، ماه محرم بهترین فرصت برای بیان آسیب های حوزه مداحی و عزاداری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر شناساندن هرچه بیشتر شخصیت امام سجاد(ع) در ماه محرم گفت: عزاداری ها در ماه محرم به اوج می رسد اما با فرا رسیدن سالروز شهادت امام سجاد(ع) در برخی مناطق مراسمات عزاداری کمرنگ می شود که زیبنده و پسندیده نیست، باید شرایط به دست آمده در جهت شناساندن هرچه بیشتر ابعاد زندگانی امام سجاد(ع) نهایت استفاده را ببریم.