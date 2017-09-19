عملیات ویژه ارتش سوریه در دیرالزور ضد داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش سوریه و متحدانش به عملیات در حومه دیرالزور ادامه می دهند و موفق شدند طی عملیاتی منحصر به فرد از سمت المریعیه به کرانه شرقی رود فرات برسند و بر روستای مراط و بخشهایی از شهرک خشام در حومه شرقی دیرالزور مسلط شوند و شماری از داعشی ها را به هلاکت برسانند و برخی دیگر را زخمی کنند.

این در حالی است که داعشی های خارجی به همراه خانواده هایشان از مناطق تحت اشغال خود در شهر دیرالزور به حومه شرقی دیرالزور به دلایل نامعلوم رفته اند.

جنگنده های سوری مواضع جبهه النصره و گروههای مرتبط با آنرا در اللطامنه در حومه شمالی حماه و در التمانعه و خان شیخون در حومه جنوبی ادلب هدف قرار داد.

از سوی دیگر تک تیراندازان گروههای مسلح یک جوان ساکن شهرک شیعه نشین محاصره شده الفوعه در حومه شمالی ادلب را زخمی کردند.

در حومه حماه ارتش سوریه روستای المعضیمه در جنوب شهرک عقیربات را بازپس گرفتند و شماری از داعشی ها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

ارتش سوریه یورش هیئت تحریر الشام و گروههای هم پیاله با آن را در حومه شمالی حماه دفع کرد و شدت آتش ارتش سوریه و متحدانش به اندازه ای بود که گروههای مذکور نتوانستند کشته و زخمی های خود را از میدان جنگ خارج کنند.

هیئت تحریر الشام با حزب الترکستانی عملیات موسوم به «یا عبادالله اثبتوا» را ضد مواضع ارتش سوریه آغاز کرده بود.

در شمال و شمال شرق حماه نیز جنگنده های ارتش سوریه مواضع جبهه النصره و هم پیاله های آن را در عطشان، سکیک، ام حارتین، مورک، کفرزیتا هدف قرار دادند.

از سوی دیگر ارتش سوریه و متحدانش بر روستای الشلیشات در سلسله جبال الشومریه در حومه شرقی حمص مسلط شدند و شماری از داعشی ها را به هلاکت رساندند.