تولید ویروس های نو ترکیب با انتقال ژن در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر یونس قاسمی،گفت: دکتر "وحید رزبان"، مدیرگروه پزشکی مولکولی دانشگاه با همکاری "جعفر فلاحی"، دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی، موفق به تولید نخستین ذرات لنتی ویروسی نوترکیب با قابلیت انتقال ژن GFP همراه با ژن هدف تولید شدند .

وی این اقدام را همگام با توسعه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، برای کاربردی کردن دانش سلامت عنوان کرد .

دکتر "وحید رزبان" نیز با اشاره به اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با علوم نوین روز دنیا در قالب پایان نامه‌های دانشجویی، گفت: Gene Therapy و Stem Cell Gene Therapy اصلی‌ترین کاربرد و هدف نهایی برای ساخت این نوع ذرات ویروسی مدنظر است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شیراز گفت: لنتی ویروس‌ها، کارآمدترین ویروس‌ها و حتی از کارآمدترین روش‌های انتقال ژن به صورت پایدار محسوب می‌شوند که تولید آنها نه تنها برای تحقیقات در علوم زیستی و پزشکی اهمیت دارد، بلکه آغازی برای تولید ویروس‌هایی با قابلیت استفاده کلینیکی است .

وی با بیان اینکه از ابتدا در بومی سازی این تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تلاش بر کاربرد به صرفه ترین روش‌ها بوده است، افزود: به همین دلیل بدون وابستگی به واردات و خرید مواد خاص برای ترانسفکشن، تنها با استفاده از چند نمک و بافر ساده تولید ویروس ها در کشت سلولی انجام شده و با تولید سلول های فلورسانت سبز تأیید شد .

رزبان با اشاره به قابلیت بیان و تولید دامنه گسترده ای از پروتئین های درمانی، با قدرت بالا در سلول های مختلف جانوری و انسانی به کمک این نوع از لنتی ویروس ها، توضیح داد: با توجه به اهمیت ژن درمانی و انتقال ژن در تحقیقات علوم پزشکی، امید است تا در آینده بسیار نزدیک، انواع ویروس ها با اهداف بالینی تولید و به استفاده کاربردی در مسیر سلامت جامعه برسد .

مدیرگروه پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ادامه داد: با تولید لنتی ویروس‌های نوترکیب، یکی از کمبودهای پژوهش مرتفع و راه برای تحقیقات کاربردی بسیار سودمند، گرانقیمت و در سطوح نخست پژوهش های داغ جهان باز می‌شود.

وی اضافه کرد: از جمله این کاربردها می‌توان به تولید موش تراریخت (Transgenic mouse) ، تولید مدل‌های بیماری به صورت In vivo و In vitro ، ژن درمانی و پزشکی بازساختی، تولید رده‌های سلولی نامیرا و یا بیان کننده پروتئین‌های درمانی، Optogenetic و سایر تحقیقات علوم اعصاب و فیزیولوژی اشاره کرد .

رزبان با قدردانی از حمایت و همکاری‌های دکتر "مجید فردایی"، عضو هیئت علمی گروه ژنتیک دانشکده پزشکی شراز در به ثمر رسیدن این پروژه، گفت: با توجه به امکان کاربرد گسترده این تکنولوژی، چندین پروژه در این زمینه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعریف شده و در حال اجرا است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: گروه پزشکی مولکولی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی آمادگی همکاری با تمام همکاران و پژوهشگران، برای ارائه خدمات و استفاده از این تکنولوژی را دارد .