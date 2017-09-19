بیست و دومین جشنواره تئاتر استان تهران به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جشنواره تئاتر استان تهران شامگاه سه شنبه در فرهنگ سرای رازی شهرستان ورامین و با حضور جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای این شهرستان و نیز علاقمندان به تئاتر در استان تهران و ۱۰۰ میهمان از هنرمندان مطرح سینما و تئاتر کشور و معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در این مراسم طی سخنانی گفت: شهرستان ورامین به عنوان شهری که در مرکز جنوب شرق استان تهران قرار دارد، نیازمند احداث سالن های امروزی و بازسازی تنها سالن فعال این شهر است.

برزین ضرغامی ابراز امیدواری کرد: با شناختی که از مدیران توانمند شهرستان ورامین دارم، در آینده ای نزدیک شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.

برای نقاط ضعف ورامین گریه کردم

فرماندار ورامین در این آیین گفت: زیر ساخت منطقه ما در حوزه فرهنگ و هنر ضعیف است و برای نقاط ضعف شهرستان در این حوزه خیلی گریه کرده ام، اما با وجود این ضعف ها ولی هنرمندان ورامینی همواره خوش درخشیدند.

محمدرضا یوسفی گفت: به خاطر دلسوزی هایم و فریاد زدن کمبود ها بارها هم نمره انضباطم کم شده ولی باز فریاد می زنم، هنرمند ما حقوقی دارد که باید به آن دست یابد.

امکانات می خواهیم، نه گریه کن

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در این مراسم طی سخنانی با اشاره به امکانات کم تئاتر در شهرستان ورامین و حضور «لاله اسکندری» در این شهرستان، گفت: از لاله اسکندری خجالت کشیدم که فقر ما را در امکانات هنری دید.

امیر حسین شفیعی ادامه داد: خجالت می کشم با این امکانات بگویم وارث قیام ۱۵ خرداد هستیم، در حالی که هیچ امکاناتی نداریم، ۱۵ خرداد برند ورامین است، اما در عرصه هنر کاری برای آن نکردیم.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران از مسئولین شهرستان ورامین و نیز نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی خواست، فرهنگ سرای این شهرستان را پس بگیرند و افزود: در خصوص پس نگرفتن فرهنگ سرای ورامین از نقوی انتقاد دارم.

وی سپس خطاب به فرماندار ورامین گفت: ما امکانات می خواهیم، نه گریه کن، پس برای اصلاح شرایط عمل کنید و شعار ندهید، امروز شهرهای تازه تاسیس و با قدمت ۲۰ سال امکانات خوبی دارند، اما شهر کهن ورامین امکانات ناچیزی دارد،ما وعده نمی خواهیم، بلکه عمل می خواهیم.

بر اساس این گزارش، در این مراسم، از خانواده هنرمندان فقید «سیف جمالی» و «امید شیرازی» تقدیر شد.

این جشنواره از روز جمعه ۲۴ شهریور ماه و با حضور هفده گروه منتخب نمایش در فرهنگسرای رازی ورامین آغاز به کار کرد و نمایش های آن در سالن های نمایش شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت به نمایش درآمد و شامگاه سه شنبه ۲۸ شهریور نیز به کار خود پایان داد.