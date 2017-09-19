استاندار جدید از ظرفیت های قزوین بخوبی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی عصر سه شنبه در جلسه معارفه استاندار جدید قزوین که با حضور وزیر کشور در سالن تربیت معلم برگزار شد اظهارداشت: آقای همتی در مدت ۲۱ ماه خدمت خود کارهای ارزشمندی در استان انجام دادند و امیدواریم استاندار جدید هم با انگیزه بیشتری در مسیر توسعه قزوین تلاش کنند.

وی افزود: توجه به حقوق شهروندی، شکوفایی ظرفیت های کشاورزی و صنعتی و استفاده از افراد توانمند در استان باید جدی گرفته شود و با تعامل همه جانبه زمینه هم افزایی بین همه نیروها مهیا شود.

طاهرخانی یادآورشد: قزوین در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه های اول تا سوم را دارد و در صنعت هم شاخص است و اگر این ظرفیت بخوبی مورد استفاده قرار گیرد و شکوفا شود می توانیم مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی کنیم.

وی آمادگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای همکاری با استاندار جدید قزوین را اعلام کرد.

در این مراسم از خدمات ۲۱ ماهه فریدون همتی استاندار سابق تقدیر و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار جدید قزوین معرفی شد.