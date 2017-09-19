وصولی مالیات بر ارزش افزوده آذربایجان غربی ۱۱ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کوماسی عصر سه شنبه در نشست هم ساندیشی مسئولان مالیات بر ارزش افزوده ادارات مالیاتی استان در ارومیه از وصول ۱۰۱ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: این رقم نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته ۱۱ درصد رشد دارد.

وی با تاکید بر اینکه نباید در پرداخت استرداد صادرات کوتاهی شود گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده یک نظام دو سویه است که در آن هم دریافت مالیات و هم پرداخت آن باید با هم اتفاق بیفتد.

کوماسی از تغییر نگرش در نظام مالیاتی از مأمور محوری به مؤدی محوری در دو سال آینده خبر داد: در این دیدگاه اظهارات مؤدی ملاک تعیین مالیات خواهد بود مگر آنکه خلاف این اظهارات ثابت شود.

وی از وجود ۲۴ هزار و ۹۶۴ پرونده مالیات بر ارزش افزوده در استان خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری نیز ۱۳۲۷ فقره پرونده جدید مالیات بر ارزش افزوده در استان تشکیل شده است.

همچنین در این نشست، اهم موارد مطروحه در همایش اخیر معاونان مالیات بر ارزش افزوده سراسر کشور برای حاضران تشریح شد.

لزوم تغییر رویه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و پرهیز از استناد به پروند های عملکرد در تعیین این نوع مالیات، توجه بیشتر به وضعیت رکود بازار همچنین توان پرداخت مؤدی در نوشتن مالیات، تکریم ارباب رجوع، اجرای دقیق تفاهم نامه‌ها، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اطلاع رسانی در این خصوص به اصناف مربوطه و عدم سخت گیری در خصوص پذیرش اعتبار خرید مؤدیان و ... از جمله موارد مطرح شده در همایش فوق الذکر بود که مورد تاکید قرار گرفت.

آموزش نحوه استفاده و بهره گیری صحیح از سامانه‌های مختلف مالیات بر ارزش افزوده و پرسش و پاسخ از دیگر بخش‌های نشست یک روزه هم اندیشی مسئولان مالیات بر ارزش افزوده ادارات مالیاتی استان بود.