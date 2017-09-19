ضرورت مدیریت حوادث وپیشگیری از بحران/ازنظر امکانات در مضیقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده عصر دوشنبه در نشست کارگروه امداد و نجات شورای پدافند غیر عامل استان در سالن جلسات جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: با توجه به ۵ اقلیمی که در خوزستان حکم فرما است، از لحاظ اقلیمی، استان منحصر به فردی هستیم که مسائل جغرافیایی و آب و هوایی خاصی دارد.



وی با بیان اینکه این مدل اقلیمی در هیچ کدام از استان های کشور و حتی در منطقه وجود ندارد، افزود: ۵ مدل آب و هوایی در خوزستان داریم و به همین خاطر لازم است که برای مقابله در اوج آمادگی باشیم.



حوادث کوچک را طوری مدیریت کنیم که به بحران تبدیل نشود/ عده ای می خواهند غرق شدگی ها را بحران جلوه دهند



مدیرکل مدیریت بحران تصریح کرد: سیاست ما در ستاد بحران استان و تأکید استاندار محترم خوزستان بر پیش بینی و پیشگیری و انجام کار علمی برای جلوگیری از بحران های متعدد و مدیریت حوادث کوچک برای عدم تبدیل به بحران است.



حاجی زاده بیان کرد: گرچه امروز عده ای بر این طبل می کوبند تا حوادث کوچک را بحران جلوه دهند، مثلا می خواهند غرق شدگی ها را بحران جلوه دهند، درست است باید پیش بینی و پیشگیری شود و دستگاه های مسئول پای کار بیایند و روی این قضیه کار کنند.



وی ادامه داد: در حالی که اولویت ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید مقابله با رکود و از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال است، لازم هست تا در گزارش هایی که می دهیم و تبلیغاتی که می کنیم باعث فرار سرمایه گذار نشویم.



ضرورت قراردادن آموزش و فرهنگ سازی در دستور کار کارگروه امداد و نجات



مدیرکل مدیریت بحران تأکید کرد: آموزش و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاه سازی در رأس برنامه های اعضای کارگروه امداد و نجات قرار بگیرد، ولی اینکه بیاییم حوادث کوچک را در زمره بحران ها قرار دهیم قطعا باعث فرار سرمایه گذار می شود.



به گفته حاجی زاده به دلیل اینکه سه بحران اصلی در استان رخ می دهد و در برخی جاها ابربحران است، کارگروه امداد و نجات یکی از کارگروه های مهم در ۱۴ کارگروه ستاد بحران خوزستان است.



وی با اشاره به بحران ریزگردها در خوزستان و تبعات منفی آن یادآور شد: مسئله ریزگرد ها، بحرانی است که بیش از یک دهه استان را تحت تأثیر خود قرار داده و درگیر کرده و هلال احمر و حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کارهای خوبی در این زمینه انجام داده اند.



بی توجهی به کارگروه ها عامل عدم موفقیت ستاد بحران/ ضرورت توجه به مصوبات کارگروه های ستاد بحران



مدیرکل مدیریت بحران خوزستان اضافه کرد: با تمهیداتی که در ستاد بحران استان اندیشیده و برنامه ریزی هایی که در ۱۴ کارگروه ستاد تهیه شد و براساس پروتکل مدیریت بحران، این ۱۴ کارگروه ابزار ما برای مدیریت بحران هستند.



حاجی زاده یاد آور شد: یکی از دلایلی که ما برای بحث پیشگیری، کنترل و بازسازی بحران های مختلف دچار مشکل بودیم عدم توجه کافی به بحث کارگروه ها بود.



وی تأکید کرد: مصوباتی که در کارگروه های ستاد بحران تصویب می شود باید مورد توجه ویژه و لازم الاجرا باشد تا در عرصه های اجرایی در ستاد بحران استان بتوانیم آنها را پیگیری کنیم و نتیجه گیری کاملی داشته باشیم.



ضعف امکانات مقابله با بحران درخوزستان/ استان در زمینه امکانات نجات غریق مشکل دارد



مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: در بحث امداد و نجات قطعا با تلاش هایی که در این دوره جمعیت هلال احمر انجام شده وضعیت ما در زمینه امکانات و تجهیزات بهبود یافته و جهش خوبی هم شده اما از نظر داشتن امکانات مقابله با بحران ها و حوادث هنوز در مضیقه هستیم و باید کمک کنیم تا با پیگیری هایی که می شود تجهیزات و امکانات لازم برای مهار بحران ها فراهم شود.



حاجی زاده بیان کرد: استان در زمینه امکانات نجات غریق واقعا مشکل دارد و دستگاه های متولی هنوز نتوانسته اند امکانات لازم را فراهم کنند که در این میان جمعیت هلال احمر هم در این زمینه فعالیت های مطلوبی داشته است.



وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد حریق ها در ۶ ماهه اول سال ۹۶ در کشور مربوط به آتش سوزی ها بوده است، افزود: بیش از ۷۰ درصد آتش سوزی ها به خاطر آتش زدن کاه و کلش در مزارع بوده و برای مهار این حوادث لازم است فرهنگ سازی و آموزش در دستور کار قرار گیرد.



از طریق پیشگیری و پیش بینی می توان جلوی وقوع بسیاری از بحران ها را گرفت/ نقش مهم رسانه ها در پیشگیری از حوادث



مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات در اطلاع رسانی گفت: لازم است که در استان خوزستان مهد اقتصاد، امنیت و ایثار و شهادت است، اصحاب رسانه و همه کسانی که در کار آموزش به مردم مخصوص در بحران های مختلف نقش دارند باید این موارد را با ظرافت خاصی بیان کنند.



به گفته حاجی زاده از طریق پیشگیری و پیش بینی می توان جلوی وقوع بسیاری از بحران ها را گرفت، ولی متأسفانه گاهی اوقات از انجام برخی وظایف غفلت می شود که می توان آثار زیانبارش را هم بر مردم و هم بر محیط زیست دید.



تجلیل از نیروهای امدادگر هلال احمر/ حضور تمام قد جمعیت هلال احمر در اکثر بحران های استان



وی افزود: نیروهای هلال احمر استان امسال در اکثر بحران های استان در اوج آمادگی و با حداقل امکاناتی که در اختیار داشتند خدمت رسانی کرده و در نهایت آمادگی بودند و تمام امکاناتی که داشتند در راستای آمادگی و مقابله با بحران ها بود.



مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه بسیاری از صفات ایثارگران را می توان در وجود امدادگران در زمان وقوع بحران ها مشاهده کرد، تصریح کرد: در جاهایی هم در بحث پیش بینی و پیشگیری به کمک ستاد بحران استان آمدند و این جای تقدیر و تشکر از این مجموعه تلاشگر دارد و این نشان دهنده وجود روحیه جهادگری و ایثارگری در مجموعه هلال احمر استان است.



جلوه تاریکی از وضعیت استان نشان داده نشود/ اهمیت مضاعف کارگروه امداد و نجات برای ستاد بحران خوزستان



حاجی زاده با بیان اینکه حتی در بحث توزیع ماسک و شیر میان شهروندان هلال احمر وارد شده و تعهداتی را برای خود ایجاد کرده هرچند جزو وظایف ذاتی اش نیست، یادآور شد: کارگروه امداد و نجات در همه زمینه های از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی با بیان اینکه دانستن حق مردم است و شعار این دولت شفافیت با مردم و سرلوحه کار ماهم تأکیدات و فرمایش های مقام معظم رهبری است، گفت: ولی باید توجه داشته باشیم که در کنار اطلاع رسانی جلوه تاریکی از وضعیت استان ارائه ندهیم.



به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی کارگروه امداد و نجات شورای پدافند غیرعامل خوزستان با حضور نمایندگان دستگاه های عضو و به ریاست جمعیت هلال احمر و مدیرکل بحران استان برگزار شد.