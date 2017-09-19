۷ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه با بخش خصوصی در سمنان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان غروب سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش توسعه شرق استان سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود با بیان اینکه تصمیم گیری مدیران و موثران در بحث تولید و اشتغال می تواند به عملیاتی شدن شعار سال کمک کند، ابراز داشت: بی شک برگزاری این همایش فرصت ارزشمندی برای سرمایه گذاری فراهم می کند لذا باید فرمانداران در تعریف پروژه ها شتاب کنند.

وی بابیان اینکه تب سرمایه گذاری را باید گرم نگه داریم، افزود: هشت همایش سرمایه گذاری در استان سمنان تاکنون برگزار شد که طبق آن تفاهم نامه هایی امضا رسید و اجرایی شدن آن ها می تواند در تولید و اشتغال موثر باشد.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار سمنان بابیان اینکه باید از توان محلی برای پیشبرد اهداف به ویژه در بحث سرمایه گذاری استفاده کرد، ابراز داشت: در همایش سرمایه گذاری باید موارد مصوب عملیاتی شود و پروژه هایی که امکان اجرایی شدن را دارد، توسط دستگاه های اجرایی به صورت تخصصی رصد و موانع سرمایه گذاری برطرف شود.

همتیان ضمن تاکید بر اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت باید تقویت شود، گفت: باید از افرادی که در زمینه تحصیلات تکمیلی کار می کنند استفاده و از سوی دیگر نیازها را به سمت کارآفرینی و اشتغال سوق دهیم.

وی افزود: برای انجام سرمایه گذاری های کلان نیاز به ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه ها است که باید تا زمان برگزاری همایش این پنل آماده و از سوی دیگر روحانیان باید بستر افکار عمومی در برگزاری همایش سرمایه گذاری را آماده کنند.

همایش سرمایه گذاری شرق استان سمنان اسفندماه سال جاری در شاهرود برگزار می شود.