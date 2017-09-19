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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۲۸

در مجمع عمومی عنوان شد؛

ماکرون: باید برای محدودیت برنامه موشکی ایران بعد از ۲۰۲۵ کار کنیم

ماکرون: باید برای محدودیت برنامه موشکی ایران بعد از ۲۰۲۵ کار کنیم

رئیس جمهور فرانسه گفت: امیدوارم بتوانیم روی محدود کردن برنامه موشکی بالستیک ایران هم کار کنیم. باید بر روی راهکاری برای دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل علیه توافق هسته ای توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) اعلام کرد: «برجام» بهترین توافق ممکن بوده و خروج از آن تصمیم اشتباهی است.

 ماکرون گفت: توافقی مستحکم، قوی و قابل راستی‌آزمایی با ایران انجام دادیم که نسبت به عدم دستیابی ایران به تسلیحات اتمی به ما اطمینان می‌دهد.

وی در ادامه به ترامپ توصیه کرد: آمریکا نباید این کار را انجام دهد.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه گفت: امیدوارم بتوانیم روی محدود کردن برنامه موشکی بالستیک ایران هم کار کنیم. باید بر روی راهکاری برای دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنیم.

وی افزود: باید درخواستهای خود را افزایش دهیم ولی نباید دستاوردهایی که با توافق‌های پیشین به دست آورده‌ایم، کنار بگذاریم.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی امروز خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با طرح ادعاهایی علیه ایران برجام را مایه شرم آمریکا اعلام کرده بود.

کد مطلب 4092071

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