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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

استقبال مردم ورزش دوست آمل از عضو تیم ملی والیبال

استقبال مردم ورزش دوست آمل از عضو تیم ملی والیبال

آمل - رضا قرآء عضو تیم ملی والیبال ایران پس از کسب عنوان سوم جام قهرمانان قاره ها در بازگشت به زادگاهش مورد استقبال ورزش دوستان آملی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قراء عضو تیم ملی والیبال کشورمان عصر سه شنبه  پس از کسب عنوان سوم جام قهرمانان قاره ها در ژاپن مورد استقبال جمعی از ورزش دوستان و مسئولان شهرستان آمل قرار گرفت.

رضا قراء در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات با سطح بسیار بالایی برگزار شد، افزود: باتلاش بازیکنان و دعای خیر مردم کشور عزیزمان، تیم ملی مقام سوم را در ژاپن به دست آورد.

عضو تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را می کنیم تا در مسابقات دیگر حائز رتبه شویم و انتظارات مردم بر آورده شود، ادامه داد: بازیکنان تیم ملی در این مسابقات با تمرین های زیاد و آمادگی بدنی بالا حضور داشتند.

رضا قراء بازیکن آملی تیم ملی والیبال کشورمان در فصل جدید لیگ برتر والیبال در تیم بانک سرمایه تهران بازی خواهد کرد.

تیم ملی والیبال ایران که با ۴ پیروزی و ٩ امتیاز مقام سوم جام قهرمانان قاره ها  و نخستین مدال جهانی خود را کسب کرد.

کد مطلب 4092073

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