​مبلغان با رعایت اخلاق و معنویات الگوی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله مختاری عصر سه شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران بندرعباس با اشاره به وضعیت روحانیت، تشیع و ملت ایران در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مسؤولان و ملت ایران در زمان طاغوت اختیاری از خود نداشتند و تمامی منابع در اختیار اجانب بود؛ اما امروزه ایران اسلامی در زمینه های علمی پیشرفت چشمگیری داشته و از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: در عرصه بین المللی از منطقه استراتژیک جنوب غرب آسیا و سایر دنیا اثری نبود اما امروزه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم با حضور در انتخابات در تعیین سرنوشت کشور و جامعه خود دخبل هستند.

مدیر حوزه علمیه هرمزگان با اشاره به آثار و برکات انقلاب اسلامی تصریح کرد: وضعیت تشیع بعد از پیروزی انقلاب قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست، شیعیان قبل از انقلاب وضعیت مناسبی نداشتند درحالی که امروزه حکومت مقتدر و حکومتی که در سراسر دنیا اثرگذار است در دستان تشیع قرار دارد، همچنین اسم شیعیان امیرالمومنین (ع) در جهان پرآوازه شده که از برکات انقلاب اسلامی است،

فعالیت ۱۲ حوزه علمیه برادران در هرمزگان

حجت الاسلام مختاری، افزایش تعداد حوزه های علمیه و عزت و سربلندی قشر روحانیت را از دیگر برکات پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: امروزه افق های جدیدی پیش روی حوزه های علمیه و روحانیت گشوده شده که در گذشته خبری از این پیشرفت ها نبود.

وی همچنین اضافه کرد: روحانیت در گذشته در شرایطی سخت و بدون امکانات به تبلیغ دین می پرداختند درحالی که امروزه شرایط برای تبلیغ دین به خوبی مهیاست و مناسبت های مذهبی بهترین فرصت برای تبیین و تشریح اموزه هایدینی و قرانی است.

مدیر حوزه علمیه هرمزگان با تاکید بر اینکه مدیون انقلاب و اسلام هستیم گفت: داشته های روزافزون تشیع و همچنین عزت و احترام تشیع و روحانیت مدیون اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

حجت الاسلام مختاری ادامه داد: طلاب جدیدالورود، مبلغان، عالم و فاضل و حتی مراجع تقلید هیچ کدام نمی توانند با انقلاب بیگانه باشند، حوزه علمیه با انقلاب عجین شده و در هم تنیده و نمی توان طلبه را از انقلاب جدا کرد به عبارتی طلبه حقیقی با انقلاب و نظام زاویه ندارد.

وی با تاکید بر اینکه رابطه بین انقلاب و حوزه متقابل است گفت: انقلاب اسلامی نیز مدیون و زاییده حوزه های علمیه و روحانیت است، امام راحل به عنوان رهبر این نهضت، فرزند حوزه علمیه بودند و روحانیت و حوزه در زمان مبارزات امام راحل با رژیم شاهنشاهی، پشت سر ایشان و در صف نخست قرار داشتند.

روحانیت باید نسبت به مسائل سیاسی کشور حساس باشد

مدیر حوزه علمیه هرمزگان همچنین تاکید داشت: منبری که خالی از انقلاب و اهداف آن، آرمان های امام راحل، منویات مقام معظم رهبری باشد و با سیاست عجین نباشد منبر نیست، منظور سیاست زدگی نیست، اما روحانیت باید نسبت به مسائل سیاسی کشور حساس باشد.

حجت الاسلام مختاری با اشاره به تلاش و فعالیت های دشمن در فضای مجازی تصریح کرد: برقراری ارتباط با جوانان و نوجوانان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، با توجه به فعالیت دشمن در فضای مجازی، باید در راستای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد تلاش کرد و بستر لازم را برای حضور حداکثری جوانان به مساجد فراهم کرد.

وی ادامه داد: دشمن برای خدشه دار کردن نظام و آموزه های دینی از هیچ کوششی دریغ نمی کند، انقلابی بودن، افراد را از گزند توطئه های دشمنان مصون نگه می دارد، انقلابی بودن به معنای حرکت در مسیر مستقیم ولایت و همگام با ولایت فقیه است.

مدیر حوزه علمیه هرمزگان با اشاره به وظایف مبلغان در ماه محرم گفت: مبلغان و روحانیان در ایام عزاداری ماه محرم باید با رعایت اخلاق و معنویات، الگوی خوبی برای عموم مردم به ویژه جوانان باشند و فلسفه قیام سرخ اباعبدالله الحسین(ع) را به خوبی برای مردم تبیین کنند.