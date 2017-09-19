پلمب ۲ عطاری در شهرستان فردیس/کشف داروی غیر مجاز

محمد مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه عطاری‌ها اجازه فروش هیچ نوع دارویی را ندارند، اظهار کرد: طی گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از عطاری‌های فعال شهرستان فردیس، از دو واحد عطاری در این شهرستان داروهای ممنوعه و بدون مجوز کشف و ضبط شد.

رئیس اتاق اصناف فردیس در ادامه بابیان اینکه درگذشته داروهایی از این دو واحد کشف و ضبط‌شده بود، عنوان کرد: آن‌ها مجدداً اقدام به فروش اقلامی مانند متادون، قرص‌های روان‌گردان و شبه مخدر کرده‌اند.

به گفته وی داروهای غیرمجاز در این عطاری‌ها جمع‌آوری و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.

رئیس اتاق اصناف فردیس با تأکید به اینکه تمام واحدهای عطاری نظارت و بازرسی می‌شوند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی واحدهای صنفی، تخلف مشاهده‌شده را به واحد بازرسی اتاق اصناف این شهرستان اطلاع دهند.