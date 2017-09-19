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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پلمب ۲ عطاری در شهرستان فردیس/کشف داروی غیر مجاز

پلمب ۲ عطاری در شهرستان فردیس/کشف داروی غیر مجاز

فردیس - رئیس اتاق اصناف فردیس از پلمب دو واحد عطاری در این شهرستان به علت کشف داروهای غیر مجاز خبر داد.

محمد مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه عطاری‌ها اجازه فروش هیچ نوع دارویی را ندارند، اظهار کرد: طی گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از عطاری‌های فعال شهرستان فردیس، از دو واحد عطاری در این شهرستان داروهای ممنوعه و بدون مجوز کشف و ضبط شد.

رئیس اتاق اصناف فردیس در ادامه بابیان اینکه درگذشته داروهایی از این دو واحد کشف و ضبط‌شده بود، عنوان کرد: آن‌ها مجدداً اقدام به فروش اقلامی مانند متادون، قرص‌های روان‌گردان و شبه مخدر کرده‌اند.

به گفته وی داروهای غیرمجاز در این عطاری‌ها جمع‌آوری و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.

رئیس اتاق اصناف فردیس با تأکید به اینکه تمام واحدهای عطاری نظارت و بازرسی می‌شوند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی واحدهای صنفی، تخلف مشاهده‌شده را به واحد بازرسی اتاق اصناف این شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 4092085

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