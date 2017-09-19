حاشیه های مراسم معارفه استاندار جدید قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امروز معارفه استاندار جدید قزوین که با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روحانیون و علما، سردار شاهرخی فرمانده سپاه، سردار محمودی فرمانده نیروی انتظامی و سرتیپ دوم امیر بیدادی فرمانده لشگر ۱۶ زرهی و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن تربیت معلم شهید رجایی برگزار شد با حاشیه هایی نیز همراه بود.

به دلیل استقبال گسترده مدیران و سایر علاقمندان به استاندار قبلی و جدید، سالن ۸۰۰ نفری شهر قزوین از ساعتها قبل پر شده و تکمیل شده بود و بسیاری از میهمانان و مدیران استان نیز نتوانستند مکانی برای نشستن خود پیدا کنند که برخی از مراسم بازگشتند و برخی نیز پس از ایجاد فضایی در خارج از سالن توانستند نظاره گر برنامه ها از صفحه تلویزیون مدار بسته باشند و عده ای نیز سرپا نظاره گر برنامه ها بودند.

* تقریبا بیشتر میهمانان را جناح چپ و اصلاح طلب استان تشکیل می دادند و جمعیت اصولگرایان کمتر بود اما فضای مراسم به گونه ای بود که احساس رضایت از خدمات استاندار سابق کاملا مشاهده می شد و با ابراز احساسات حضار در بخش هایی از مراسم این رویکرد دیده می شد.

برای صرفه جویی در زمان خوشبختانه این مراسم با کمترین سخنرانی برگزار شد و برخلاف همیشه ابتدا پیام تشکر نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری که به دلیل حضورشان در اجلاس خبرگان در تهران در این جلسه غایب بودند از خدمات همتی قرائت شد، سپس همتی استاندار سابق قزوین پشت تریبون رفت و گزارش کوتاهی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد که این بار سخنان همتی کوتاهتر از سایر اوقات بود.

آیت الله تاکندی: سخنان نمانیده تاکستان را متوجه نشدم

* در این مراسم بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس دوره ای مجمع نمایندگان استان پشت تریبون رفت و در حالی که دست نوشته ای که عنوان شد با نظر سایر نمایندگان تهیه شده را قرائت کرد.

این متن که با الفاظی ادبی تنظیم شده بود و گویا به دلیل تاثر خاطر نماینده محترم(فوت یکی از بستگان) با تپق های متعدد همراه بود و گاهی به دلیل اشتباه در قرائت حق مطلب را ادا نمی کرد موجب شد بسیاری از حضار اصل متن پیام را متوجه نشوند البته خبرنگاران نیز نتوانستند از این بیانیه خبری مناسب تهیه کنند که در این میان وقتی نوبت سخنرانی آیت الله تاکندی نماینده سابق استان در مجلس خبرگان رهبری شد ایشان ابتدا گفت: من که نفهیمیدم آقای طاهرخانی چی گفت که این کلام با خنده حضار و تشویق ممتد حاضران روبرو شد که نشان داد بقیه نیز متوجه اصل پیام نشده اند.

* آیت الله تاکندی پس از مزاح با حضار با کلماتی ساده و صمیمی به استانداران سابق و جدید گفت: این میزها ماندنی نیست و همین دیروز دست همتی بود و امروز دست زاهدی است باید فقط خدمت کنید و مردم ببینند چند مرده حلاجید.

وی همچنین افزود: درب اتاقتان را همیشه به روی مردم باز نگهدارید تا کسی پشت اتاق شما نماند و فاصله خود را با مردکم کم کنید و با همه ارتباط داشته باشد.

سخنان ساده اما پر مغز این استاد حوزه علمیه که فضای مجلس را عوض کرد و طراوتی خاص به آن داد با تشویق های ممتد حاضران روبرو شد تاجایی که انتقاد و نصیحت به مسئولان به وزیر کشور هم کشیده شد.

تاکندی خطاب به وزیر کشور اظهارداشت: ابتدا از وزیر کشور گلایه دارم و می خواهم صحبت مرا به رئیس جمهور محترم هم منتقل کند و این که اگر همتی استاندار سابق قزوین خوب بود چرا ایشان را عوض کردید و اجازه ندادید کارهای باقیمانده را به پایان برساند.

وی افزود: استاندار تازه افراد و برخی مناطق را شناخته بود و در حالی که هنوز بسیاری از مناطق استان برایش ناشناخته مانده مانند قاقازان(زادگاه تاکندی) و الموت باید جای دیگر برود و این کار ایراد دارد.

تاکندی بیان کرد: اگر کسی خوب کار کرد جابجا نکنید و نگهش دارید تا کارها نصف و نیمه نماند و هزینه های کشور هدر نرود.

* آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم که معمولا به وضع موجود انتقادهایی داشت و بویژه آمارهای اشتغال را با شکو تردید می پذیرفت در این جلسه از تلاش و خدمات آقای همتی تشکر کرد و حضور ایشان در نمازهای جمعه و سعه صدر را از ویژگی های استاندار سابق برشمرد و ابراز رضایت کرد.

امام جمعه قزوین همچنین صریح اعلام کرد با استاندار جدید قزوین همکاری و تعامل خواهد داشت که این بیانات نشان داد زاهدی می تواند روی حمایت های بیشتر امام جمعه قزوین حساب کند و مسیر راحت تری در شرایط کنونی خواهد داشت.

* زاهدی استاندار قزوین پس از انتقاد آیت الله تاکندی از جابجایی زودهنگام استانداران گفت: من هرجا رفته ایم زیاد مانده ام و مطمئن باشید ۴ تا ۵ سال در قزوین خواهم ماند مگر آنکه شما ما را نخواهید که با تشویق حضار روبرو شد.

* وقتی همتی در بخشی از سخنانش گفت تعلق خاطر زیاد به قزوین دارد و از مردم خواست وی را یک قزوینی بدانند مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

* خبرنگاران و عکاسان به دلیل ازدحام جمعیت و محدودیت ایجاد شده در مقابل سن اجرا با مشکل مواجه شدند و بسختی کار تصویر برداری و عکسبرداری را انجام دادند و در شکار لحظه ها کمی دچار مشکل شدند.

* اجرای خوب مراسم از دیگر نکات مثبت برنامه معارفه و تکریم استاندار بود.

*مراسم معارفه استاندار جدید قزوین تقریبا کم عیب تر و خلاصه تر از سایر برنامه ها برگزار شد و کم شدن تعداد سخنرانان و نیز مطایبه آیت الله تاکندی به نشاط و ملاحت آن افزود و استاندار سابق آقای همتی با رضایت از قزوین سفر کرد.

به هر حال فریدون همتی با کوله باری از تجربه و تلاش امشب استان قزوین را به مقصد استان مهم و حساس هرمزگان ترک می کند هرچند در کنار کارها و خدمات ارزشمندی که انجام داد، کارهای مانده بیشماری را نیز باقی گذاشت.

مسیری که زاهدی باید آن را طی کند به طور حتم با همراهی و تعامل همه گروهها، احزاب، رسانه ها، ائمه جمعه و روحانیون و مدیران، بویژه نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه قزوین روان تر و سهل تر خواهد و با سخنان امروز زاهدی که عنوان کرد همه تلاش خود را با کمک همه گروهها برای توسعه استان بکار خواهد گرفت می تواند نقطه عطفی در دوران استاندار جدید باشد.

برای همتی موفقیت و بهروزی در استان هرمزگان و برای زاهدی عزم راسخ در حل مشکلات عدیده استان و شکوفایی ظرفیت های استان قزوین را داریم.