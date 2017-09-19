  1. استانها
  2. البرز
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۱

رئیس پلیس‌راه استان البرز:

ترافیک آزادراه کرج و جاده چالوس سنگین است

ترافیک آزادراه کرج و جاده چالوس سنگین است

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک آزادراه کرج و جاده چالوس را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در اتوبان تهران ـ کرج محدوده گرم‌دره، پل کلاک تا پل فردیس سنگین است.

به گفته وی ترافیک در آزادراه کرج ـ قزوین محدوده پل فردیس تا مهرویلا نیمه سنگین گزارش می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در ادامه ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج محدوده پل حصارک تا پل کلاک را سنگین گزارش کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده چالوس، گفت: در حال حاضر ترافیک در این محور محدوده پیچ سرهنگ و دهانه جنوبی تونل کندوان سنگین است.

کد مطلب 4092101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها