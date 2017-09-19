طرح ساماندهی ۳۰۰ هکتار از باغات سرچاو ثلاث باباجانی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی ۳۰۰ هکتار از باغات سرچاو ثلاث باباجانی با حضور شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، امیری مدیرکل آب منطقه ای و جمعی از مسئولین محلی کلنگ زنی شد.

خسرو شهبازی، جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در حاشیه این مراسم گفت: اعتبار کلی این طرح ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان بوده که شامل جاده دسترسی به باغات، اجرای سیستم های نوین آبیاری و... می باشد.

در ادامه نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی در بازدید از باغات سرچاو گفت: باغات سرچاو ثلاث باباجانی می‌تواند جوابگوی تامین بخشی از میوه استان باشد.

شهاب نادری افزود: ساماندهی باغات چم زرشک سرچاو ثلاث باباجانی پتانسیل خوبی برای تولید میوه دارد که مجهز شدن آنها به سیستم های نوین آبیاری می تواند زمینه را برای تولید بیشتر محصولات باغی فراهم کند.

نادری سرمایه گذاری در لوله گذاری انتقال آب را برای بردن آب به باغات کاری موثر دانست.

وی ساماندهی کشاورزی خصوصا باغات ثلاث را یکی از عوامل رفع مشکل بیکاری اعلام کرد و افزود: توسعه این باغات در حفظ امنیت مرز نیز مؤثر است.

گفتنی است؛ احداث باغات مدرن و توسعه باغات در اراضی دیم همچنین اجرای سیستم‌های نوین آبیاری از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه می‌باشند.