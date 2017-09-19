طرح فرهنگی آموزشی «ترمه و ترنج» ویژه دختران پایتخت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهه عطائی با اعلام این خبر، توجه به دختران و بالندگی شخصیت این گروه را یکی از رویکردهای برنامه های این حوزه برشمرد و گفت: طرح ترویجی-فرهنگی "ترمه و ترنج" ویژه مدارس دخترانه متوسطه با هدف بالا بردن هوش هیجانی و توانمند سازی دانش آموزان، ایجاد فضای مفرح و شاد در مدرسه و فرهنگ سازی برای دانش آموزان و ترکیب فضای تفریحی و آموزشی اجرا می شود.

وی گفت: در این طرح با مخاطب قرار دادن دختران دانش آموز و والدین آنها تلاش می شود تا با آموزش آداب ومهارتهای زندگی، ترویج آداب وسبک زندگی اسلامی-ایرانی و سیره ومعارف نبوی(ص) در مسیر توانمندسازی دختران وتقویت مهارتهای ارتباطی والدین و دختران گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه دراین طرح، کارگاه های آموزشی برای ۳ گروه،دانش آموزان، والدین و مربیان مدارس جهت توانمندسازی آنها پیش بینی شده است افزود: کارگاههای آموزشی در محورهای مهارت خودآگاهی، مهارتهای ارتباطی والدین و فرزندان، مهارتهای عاطفی، مدیریت استرس واضطراب و مباحث مختلفی که ممکن است یک دختر نوجوان به آن‌ها نیاز داشته باشد، زیرنظر گروه‌های متخصص برای این ۳ گروه مخاطب برگزار می‌شود .

عطائی گفت: همزمان با برنامه های آموزشی، دوره‌های فراغتی و تفریحی نیز پیش بینی شده است که این امر می تواند باعث انسجام ارتباط مادر و فرزند شود.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح در مدارس منتخب مناطق ۲۲گانه اجرا می شود گفت: ابتدا این طرح به صورت پایلوت در یکی از مدارس مقطع متوسطه اول در منطقه ۱۲ به‌طور کامل اجرا و سپس جهت اجرا در سایر مناطق برنامه ریزی شده است.

به گفته عطائی، براساس برنامه پیش بینی شده با هماهنگی مناطق ۲۲گانه درهر منطقه یک مدرسه متوسطه جهت اجرای طرح ترمه وترنج شناسایی ومقدمات آن صورت گرفته است.