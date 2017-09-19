سه مدال نقره و برنز برای جوجیتسو ایران/هشت مدال موی تای قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در عشق آباد جریان دارد دو نماینده ایران در وزن آزاد رقابتهای جوجیتسو موفق به کسب مدالهای نقره و برنز شدند. مسعود حسن زاده و مسعود جلیلوند که شب گذشته در وزن ۹۴+ کیلوگرم به نشان های طلا و نقره دست پیدا کرده بود، امروز روی سکوی دوم و سوم وزن آزاد ایستادند.

«فیصل فهد ابل کتابی» از امارات در مبارزات این وزن ابتدا مسعود جلیلوند و سپس مسعود حسن زاده را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. همچنین سوده کمندانی در وزن ۷۰- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرد. کمندانی از حضور در مبارزان در وزن آزاد انصرفا داد.

قطعی شدن هشت مدال برای موی تای کاران

امروز اعضای تیم ملی موی تای ایران نیز رقابتهای خود را انجام دادند تا و کسب هشت مدال را قطعی کردند. امیر حسین کمری که در ۵۴- کیلوگرم روز گذشته نماینده ترکمنستان را شکست داده بود امروز هم برابر «کوچ کوروف»از ازبکستان پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت.

فاطمه یاوری در وزن ۵۱- کیلوگرم در اولین بازی خود رضایی نماینده افغانستان را از پیش رو برداشت. سمیه خزایی نیز در وزن ۵۴- کیلوگرم برابر حریفی از فیلیپین بازنده شد. زهرا بور بور اژدی با برتری مقابل نماینده کشورمان میزبان به مرحله نیمه نهایی وزن ۶۳-کیلوگرم راه یافت. سعیده غفاری در وزن ۶۰- کیلوگرم حریف خود از فیلیپین را شکست داد.

علی زرین فر در وزن ۶۰- کیلوگرم حریفی از قرقیزستان را با ضربه فنی شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. رضا احمدنژاد در وزن ۶۷- بعد از برتری روز گذشته برابر نماینده کشور میزبان امروز هم رقیب چینی خود را شکست داد. سیدکاوه سلیمانی در وزن ۷۱- کیلوگرم به نماینده تایلند باخت.

سید کیوان سلیمانی هم که روز دوشنبه نماینده تایلند را در وزن ۷۵- کیلوگرم شکست داده بود، امروز هم از سد حریف خود از کشور میزبان گذشت و به نیمه نهایی رسید. در آخرین مبارزه هم مجید هاشم بیگی در وزن ۸۱-کیلوگرم با پیروزی برابر «زابریو» از تاجیکستان به نیمه نهایی راه یافت.

این رقابتها فردا چهارشنبه هم پیگیری می شود.