واکنش وزیر امور خارجه به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست اظهار داشت: سخنان وی بویژه آنجا که به ملت بزرگ ایران اشاره داشت چنان سخیف، شعاری و بی محتوا بود که ارزش پاسخ ندارد.

محمدجواد ظریف همچنین اظهار داشت: سخنان وقیحانه و جاهلانه رئیس جمهور آمریکا و نادیده انگاشتن واقعیات جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی و خارجی و مبارزه با تروریسم عمق بی اطلاعی و رفتار و گفتار عوام فریبانه ایشان را نشان می دهد که در کنار واقعیاتی همچون حمایت دولت آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیستی و رژیم های دیکتاتوری منطقه و ایجاد و تقویت گروههای تروریستی حاصلی جز انزوا و بی اعتباری هر چه بیشتر دولت آمریکا نزد جهانیان نخواهد داشت



ظریف همچنین در پیامی توییتری نوشت : «سخنرانی جاهلانه و نفرت‌پراکن ترامپ به درد قرون وسطی می‌خورد، نه قرن بیست و یکم و ارزش پاسخ دادن ندارد. همدلی ساختگی با ایرانیان کسی را فریب نمی‌دهد.».