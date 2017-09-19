موگرینی در دیدار معاون ترامپ بر کارآمدی برجام تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید با صدور بیانیه ای از دیدار «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.

ظاهرا طرفین برای اعمال فشار بر کره شمالی به توافق رسیده اند حال آنکه پنس مدعی است در اظهارات خود بر تمایل آمریکا به همکاری نزدیک با متحدین واشنگتن تاکید کرده تا به اقدامات به زعم وی ثبات زدای ایران، خاتمه دهند.

گفتنی است طبق بیانیه ای که روی وب سایت اتحادیه اروپا قرار گرفته است، موگرینی در ادامه بحث درباره ایران بر کارآمدی برجام تاکید و یادآوری کرده است که با استناد به ۷ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند است.

وی بر اهمیت تداوم اجرای کامل این توافق از سوی همه طرفین تاکید کرده است.