تیم فوتبال شهرداری ماهشهر پدیده لیگ یک خواهد بود

کمال الدین نیکخو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور در تیم شهرداری ماهشهر اظهار کرد: پیش از شروع فصل، چند پیشنهاد خوب از لیگ دسته یک داشتم اما به علت آرامش فوتبالی و مربی بااخلاق تیم شهرداری به ماهشهر آمدم و از انتخابم راضی هستم.

نیکخو با ابراز رضایت از شرایط خود در تیم شهرداری گفت: خداراشکر تاکنون همه شرایط فراهم بوده و من با اعتماد مربیان در تمام پنج بازی گذشته در ترکیب اصلی بودم.

وی درباره نتایج مطلوب و حضور در رتبه سوم جدول بیان کرد: پیش بینی چنین شروع خوبی را نداشتیم اما با تلاش کادر فنی و درایت بازیکنان و از سوی دیگر ناشناخته بودن تیم کمک بسیاری به ما برای کسب این نتایج خوب کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند مهره باتجربه اضافه و تیم خیلی بهتر از قبل شده است و در ادامه بیشتر از این تیم خواهید شنید.

این بازیکن گلستانی به بازی روز گذشته مقابل نساجی مازندران و کسب تساوی خانگی مقابل این تیم اشاره کرد و گفت: ما در مقابل نساجی از اول سوار بازی بودیم و نیمه اول هیچ موقعیت گلی به حریف ندادیم. نیمه اول را یک بر صفر پیروز شدیم اما در نیمه دوم روی یک غافل گیری گل تساوی را دریافت کردیم.

نیکخو افزود: در ادامه توانستیم گل دوم را بزنیم و پیش بیافتیم اما در دقیقه ۹۷ داور یک پنالتی به نظرم اشتباه را به نفع نساجی اعلام کرد که منجر به دریافت گل دوم شد.

وی همچنین به فضای فوتبالی شهر ماهشهر اشاره کرد و گفت: مردم ماهشهر خونگرم و مهمان نوازی هستند و به فوتبال علاقه بسیاری دارند. با وجود اینکه ورزشگاه کوچکی دارند در هر بازی حدود چهار هزار نفر برای تماشا و تشویق به ورزشگاه می آیند.

وی ضمن بیان اینکه ماهشهر پدیده امسال لیگ دسته یک خواهد بود، اظهار کرد: اینکه از الان بخواهم جایگاه نهایی را پیش بینی کنم بسیار زود است زیرا ۲۹ هفته دیگر تا پایان مسابقات باقی مانده اما همه عوامل باشگاه و تیم نهایت تلاش خود را می کنند تا جایگاهی در شأن فوتبال خوزستان را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین نیکخو متولد سال ۶۸ در شهرستان آق قلا سابقه ۳ سال حضور در تیم اتکا گلستان و یک سال حضور در ماشین سازی تبریز و پارس جنوبی را در لیگ یک در کارنامه دارد. نیکخو دوسال قبل به همراه تیم ماشین سازی و فصل گذشته به همراه تیم پارس جنوبی صعود به لیگ برتر را تجربه کرده است.