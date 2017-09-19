نفرات برتر بیست و دومین جشنواره تئاتر استان تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره تئاتر استان تهران شامگاه سه شنبه در فرهنگ سرای رازی شهرستان ورامین و با حضور محمد رضا یوسفی، فرماندار ورامین، برزین ضرغام، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای این شهرستان و نیز علاقمندان به تئاتر در استان تهران و ۱۰۰ میهمان از هنرمندان مطرح سینما و تئاتر کشور و معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره نمایش «مزون» به کارگردانی «عادل عزیز نژاد» و نمایش «تنهایی مفرد من» به کارگردانی «پیمان محمدی می آبادی» به عنوان آثار برتر به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

امیر حسین شفیعی اضافه کرد: «بهنام زینعلی» از شهرستان ملارد، بابت طراحی نور نمایش «مکاشفه ای در باب یک مهمانی خاموش» موفق به دریافت جایزه طراحی نور، «عاطفه رضائی» از شهرستان بهارستان طراح گریم نمایش «خواب در فنجان خالی» موفق به دریافت جایزه برتر در بخش طراح گریم، «عطیه فرزادپور» ، از شهرستان شمیرانات به دلیل طراحی پوستر و بروشور نمایش «تنهایی مفرد من » موفق به دریافت جایزه بخش طراحی پوستر و بروشور شد.

وی گفت: «زهرا ایزانلو» و «علی باهری» ، از شهرستان ری در بخش طراحی لباس، به دلیل طراح لباس نمایش «زن پارسا» و «علی رضا مهرابی» نیز از شهرستان ری، موفق به دریافت جایزه موسیقی به دلیل موسیقی نمایش «زن پارسا» شدند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران اضافه کرد: «غزال جعفری» از شهرستان رباط کریم، در بخش طراحی برتر صحنه به دلیل طراحی صحنه نمایش «جنگ کثیف» ، «زهرا آقا پور» ، از شهرستان شمیرانات، «پناه باقریان» ، از شهرستان ری، و «فرنوش نیک اندیش» از شهرستان ری، به ترتیب بازیگر نمایش های «مزون» ، «به خاطر خواب» و «زن پارسا» به عنوان سه بازیگر زن برتر این جشنواره انتخاب و معرفی شدند.

وی گفت: «پیمان محمدی می آبادی» ، از شهرستان شمیرانات، «میلاد مرتضوی» از شهرستان شمیرانات و «محمد جبارنیا» از شهرستان ری، به ترتیب به دلیل نمایش های «تنهایی مفرد من» ، «مزون» و «به خاطر خواب من» رتبه های اول تا سوم بازیگر مرد را کسب کردند.

شفیعی به رتبه های اول تا سوم نویسنده نمایش نامه اشاره کرد و گفت: اظهار داشت: «حمید ورد و فرهاد تجویدی» از شهرستان دماوند، «شهرام سلطانی» از شهرستان شمیرانات و «خشایار پیرعلمی» از شهرستان رباط کریم توانستند به ترتیب رتبه های اول تا سوم را برای نوشتن نمایش نامه های «من» ، «مزون» و «جنگ کثیف» را کسب کردند.

وی گفت: در بخش کارگردانی نیز «فرهاد تجویدی» برای کارگردانی نمایش «من» از دماوند، «عادل عزیزنژاد» برای کارگردانی نمایش «مزون» از شهرستان شمیرانات و «خشایار پیرعلمی» برای کارگردانی نمایش «جنگ کثیف» از شهرستان رباط کریم توانستند رتبه های اول تا سوم را کسب کنند.

بر اساس این گزارش، این جشنواره از روز جمعه ۲۴ شهریور ماه و با حضور هفده گروه منتخب نمایش در فرهنگسرای رازی ورامین آغاز به کار کرد و نمایش های آن در سالن های نمایش شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت به نمایش درآمد و شامگاه سه شنبه ۲۸ شهریور نیز به کار خود پایان داد.















