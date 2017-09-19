به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی که امروز سه شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشت، بر کارآمدی مذاکرات آستانه تاکید و از آن به عنوان ابزاری برای جان دادن به مذاکرات ژنو یاد کرد.

وی در این باره گفت: در کنار روسیه و ایران نشست های آستانه را با حضور همه طرف های درگیر در این کشور برگزار کرده ایم که هدف از آن ایجاد آتش بس دائمی و صلح در این کشور است.

اردوغان ادامه داد: ترکیه نمی‌توانست در قبال تراژدی وحشتناک سوریه بی‌تفاوت باشد. درگیری در سوریه زخم عمیقی در منطقه بر جای گذاشت. با نابودی سوریه، در کنار بی ثباتی و سرکوب، تروریسم مانند سرطان از مرزهای این کشور به بیرون رشد می کند.

وی با اشاره به بحران پناهجویان گفت ترکیه تا کنون ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده حال آنکه به قدر کافی از حمایت سازمان ملل و اتحادیه اروپا برخوردار نبوده است.

رئیس جمهوری ترکیه افزایش شمار اعضای شورای امنیت به ۲۰ عضو را خواستار شد و برای هر یک از آنها دوره ای ۲.۵ ساله را پیشنهاد کرد.

وی اصلاح سازمان ملل را با توجه به تغییراتی که جهان بعد از جنگ جهانی دوم به خود دیده است، امری ضروری خواند.

اردوغان همچنین هشدار داد که همه پرسی اقلیم کردستان عراق شراره نزاع های جدید را در منطقه خواهد افروخت. وی در عین حال بر حفظ وحدت عراق تاکید کرد.